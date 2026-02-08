ICONSPORT_271689_0003
PSG-OM, le Clasico pour une pépite du Maroc

PSG08 févr. , 20:00
parHadrien Rivayrand
Le PSG sera assurément l’un des clubs à suivre l’été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale est notamment à la recherche de nouvelles pépites.
Le Paris Saint-Germain réfléchit sérieusement à la possibilité d’opérer de profonds changements lors de la prochaine intersaison. Luis Enrique a déjà plusieurs profils en tête pour renforcer son effectif. L’entraîneur espagnol privilégierait notamment l’arrivée de jeunes joueurs polyvalents. Il pourrait ainsi trouver son bonheur en Belgique, du côté d’Anderlecht, avec un joueur capable d’évoluer aussi bien au poste de latéral droit qu’au milieu de terrain : Ali Maamar.

Une nouvelle pépite bientôt en Ligue 1 ? 

Selon les informations d’AfricaFoot, le joueur de 20 ans est déterminé à quitter Anderlecht afin de vivre une nouvelle expérience. Ali Maamar estime ne pas bénéficier d’un temps de jeu suffisant et a ainsi perdu patience. Ses représentants lui cherchent donc une belle porte de sortie.
Parmi les clubs intéressés figurent le PSG, le FC Barcelone et même l’OM. Des recruteurs se sont récemment déplacés pour superviser le joueur marocain. Né à Bruxelles, Maamar est encore sous contrat avec Anderlecht jusqu’en juin 2028. Le club belge entend donc négocier selon ses conditions ou conserver son joueur.

