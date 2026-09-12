EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé

Jérémy Jacquet enchaîne les performances de haut niveau à Liverpool. Suffisant pour imaginer l’ancien Rennais dans la prochaine liste de Zinedine Zidane en équipe de France selon certains observateurs.

Dans une semaine, Zinedine Zidane dévoilera sa première liste en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Quatre matchs de Ligue des Nations attendent les Bleus et les premiers choix du successeur de Didier Deschamps seront scrutés. En défense, il faudra composer avec une absence importante, celle de William Saliba, touché au dos et out depuis la Coupe du monde. Pour le remplacer, Zinedine Zidane pourrait faire confiance à un joueur qui n’a jamais été appelé auparavant en sélection : Jérémy Jacquet.

Titulaire au côté de Virgil van Dijk depuis le début de la saison avec les Reds, l’ancien Rennais séduit de nombreux observateurs Outre-Manche, mais aussi en France. Walid Acherchour fait partie de ceux qui souhaitent voir Jérémy Jacquet en Bleus dès le prochain rassemblement. « 21 ans après 6 mois de blessures dans une équipe en reconstruction. Jérémie Jacquet envoie un sacré message sur ce début de saison pour remplacer Saliba dans la liste de Zidane avec l’Equipe de France » a publié le consultant du Winamax FC et de l’After Foot sur son compte X.

Jérémy Jacquet, le futur des Bleus ?

En défense centrale, les places seront toutefois chères puisque Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté et bien sûr Dayot Upamecano postulent également à une place dans la liste de Zinedine Zidane. Reste maintenant à voir si les très belles performances de Jérémy Jacquet à Liverpool seront récompensées dès la première liste du néo-sélectionneur tricolore. Du côté de la Mersey, où l’ancien Rennais est déjà tenu en haute estime par les supporters et les observateurs, on ne serait en tout cas pas surpris.