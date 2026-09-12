EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé

Marquer un but dans ce schéma tiendrais du miracle..
Alors ma belle ?
? Bah on le voit, le momentum est exclusivement parisien Quand tu as 2 joueurs qui vont voir le coach en 40min, c'est qu'ils comprennent pas les consignes et le schéma tactique, et on est à la 70e, tjrs aucun changement alors qu'il y en a qui tirent la langue
c'est compliqué pour Nuamah, il se bat avec lui, avec le ballonavec l'adversaire
C'est une évidence que Weah serait mieux ailier droit qu'arrière droit. A part Harit il n'y a personne à cette place.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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