L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque

Bravo à L'OL qui a sut contenir le PFC, on a de la chance d'avoir fonseca Je pensais pas voir un match plus abouti que celui du Havre mais ce match me fait changer d'avis 👏
Je ne vois pas pourquoi Michael Olise irait signer au PSG... alors qu'il peut rejoindre un grand Club Européen comme le Real Madrid.
Un bon point de pris pour l'OL. ^^
Marquer un but dans ce schéma tiendrais du miracle..
Alors ma belle ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|10
|4
|3
|1
|0
|6
|2
|4
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|8
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
|3
|1
|1
|1
|4
|7
|-3
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|4
|1
|0
|3
|6
|6
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|4
|0
|2
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
Loading
90e+7 : ⏹️ C’est terminé à Dunkerque où les Verts s’inclinent pour la première fois de la saison. Il faudra réagir immédiatemment, sur la pelouse de Metz, samedi prochain (20h). 🔵 2-1 💚 #USLDASSE