L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque

6e journée de Ligue 2

Buts : Ayari (52e), Keita (59e) pour Dunkerque ; Boakye (43e) pour l’ASSE

Fin du sans faute pour l’ASSE, qui comptait cinq victoires en cinq matchs depuis le début de la saison en Ligue 2.

Face à une belle équipe de Dunkerque, l’équipe de Ian Cathro a subi son premier revers en 2026-2027. Tout avait pourtant bien commencé grâce à l’ouverture du score de Boakye, bien servi par Davitashvili. Mais les Nordistes réalisaient une excellente seconde période et l’emportait grâce aux buts de l’ancien Parisien Ayari puis de Keita. Un succès précieux pour Dunkerque qui remonte à la 7e place. L’ASSE reste leader du championnat avec trois points d’avance sur Reims.