L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Ligue 112 sept. , 22:38
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
4e journée de Ligue 1
Stade Jean Bouin
Paris FC - OL : 0-0
Dans un match fermé et plutôt dominé par le Paris FC, l’OL a concédé le match nul dans la capitale ce samedi soir (0-0).
Revigoré par sa victoire contre Auxerre le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais débarquait ce samedi sur la pelouse du Paris FC avec l’ambition de faire un gros coup. Paulo Fonseca était néanmoins prudent avant d’affronter une équipe parisienne qui vient de faire tomber l’OM au Vélodrome. Très vite, on sentait que l’OL était craintif. Les Gones se découvraient peu et les meilleures occasions étaient à mettre à l’actif des Parisiens, par Pagis (10e) ou encore Kebbal (30e), qui forçait Grief à un arrêt compliqué avant la pause.
Le deuxième acte était de nouveau dominé par le Paris FC. Koleosho était proche d’ouvrir le score peu après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. Les occasions étaient très pauvres jusqu’à la belle frappe de Maxime Lopez, qui forçait Grief à une très belle parade à dix minutes de la fin du match. Au final, les deux équipes se quittaient sur un score de 0-0 qui doit convenir à Lyon et à Paulo Fonseca. Et pour cause, les Rhodaniens n’ont pas fait grand-chose pour espérer mieux de leur déplacement dans la ville lumière à l’occasion de cette 4e journée de Ligue 1.

Ligue 1

12 septembre 2026 à 20:45
ParisParis logo
0
0
Match terminé
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais logo
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
87
ENTRE
T. Tessmann
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
T. Tessmann
SORT
M. Bidstrup
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
M. Bidstrup
Remplacement
87
ENTRE
N. Ikoné
ParisParis
N. Ikoné
SORT
I. Kebbal
ParisParis
I. Kebbal
Remplacement
87
ENTRE
K. Boudache
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
K. Boudache
SORT
E. Appiah Nuamah
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
E. Appiah Nuamah
Remplacement
79
ENTRE
M. Simon
ParisParis
M. Simon
SORT
P. Pagis
ParisParis
P. Pagis
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
L1 Programme Tv Et Resultats De La 4e Journee 329162
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée

Edf Saliba Remplace Par Un Novice Cest Valide
Equipe de France

EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée

L2 Lasse Tombe De Son Nuage A Dunkerque
Ligue 2

L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque

Fil Info

12 sept. , 22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 4e journée
12 sept. , 22:00
EdF : Saliba remplacé par un novice, c'est validé
12 sept. , 21:57
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
12 sept. , 21:56
L2 : L'ASSE tombe de son nuage à Dunkerque
12 sept. , 21:30
Comme promis, Haaland n’a pas raté Bouaddi
12 sept. , 21:00
OM : Genesio après De Zerbi, ce Marseillais ne digère pas
12 sept. , 20:30
Madrid le déteste, Vinicius réclame son départ
12 sept. , 20:10
TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12 sept. , 20:00
Son transfert à l’OL est annulé, ce joueur revit

Derniers commentaires

« Ça me fait rire », Ousmane Dembélé est cash sur le Ballon d’Or

En France... on enferme pas les débiles en HP. La preuve en est avec toi. ^^

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

😆😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

Bravo à L'OL qui a sut contenir le PFC, on a de la chance d'avoir fonseca Je pensais pas voir un match plus abouti que celui du Havre mais ce match me fait changer d'avis 👏

Olise au PSG cet hiver, le Bayern prend la parole

Je ne vois pas pourquoi Michael Olise irait signer au PSG... alors qu'il peut rejoindre un grand Club Européen comme le Real Madrid.

TV : Paris FC - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Un bon point de pris pour l'OL. ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
104310624
2Rennes logo
Rennes
104310853
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
4Paris logo
Paris
84220624
5LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
54121440
9Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
10Troyes logo
Troyes
4311147-3
11Lens logo
Lens
33102651
12Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
16Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
17Nice logo
Nice
2302114-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading