L1 : Un point et rien de plus pour l’OL à Paris

4e journée de Ligue 1

Stade Jean Bouin

Dans un match fermé et plutôt dominé par le Paris FC, l’OL a concédé le match nul dans la capitale ce samedi soir (0-0).

Revigoré par sa victoire contre Auxerre le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais débarquait ce samedi sur la pelouse du Paris FC avec l’ambition de faire un gros coup. Paulo Fonseca était néanmoins prudent avant d’affronter une équipe parisienne qui vient de faire tomber l’OM au Vélodrome. Très vite, on sentait que l’OL était craintif. Les Gones se découvraient peu et les meilleures occasions étaient à mettre à l’actif des Parisiens, par Pagis (10e) ou encore Kebbal (30e), qui forçait Grief à un arrêt compliqué avant la pause.

Le deuxième acte était de nouveau dominé par le Paris FC. Koleosho était proche d’ouvrir le score peu après le coup d’envoi de la deuxième mi-temps. Les occasions étaient très pauvres jusqu’à la belle frappe de Maxime Lopez, qui forçait Grief à une très belle parade à dix minutes de la fin du match. Au final, les deux équipes se quittaient sur un score de 0-0 qui doit convenir à Lyon et à Paulo Fonseca. Et pour cause, les Rhodaniens n’ont pas fait grand-chose pour espérer mieux de leur déplacement dans la ville lumière à l’occasion de cette 4e journée de Ligue 1.