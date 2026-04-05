ASSE : Larsonneur écarté, les Verts s'expliquent

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne a rapporté un point de son déplacement à Nancy. Philippe Montanier avait surpris les supporters en titularisant Brice Maubleu au lieu de Gautier Larsonneur. Un choix curieux mais assumé par l'entraîneur stéphanois.

Toujours invaincu sur le banc de l' AS Saint-Etienne , Philippe Montanier a néanmoins souffert samedi soir. Son équipe a arraché le nul dans les dernières secondes à Nancy (1-1). Un point précieux pour rester deuxième de Ligue 2 à l'issue du week-end malgré le match du Mans contre Pau lundi soir. Pour aider les Verts à se sortir du bourbier lorrain, l'entraîneur stéphanois n'a pas hésité à prendre des risques tactiquement avec un double changement effectué à la mi-temps. Il a aussi changé la hiérarchie des gardiens en avant-match.

Maubleu, nouveau numéro 1 des Verts ?

En effet, Brice Maubleu a démarré sa troisième rencontre de rang. Si pour les deux premières Gautier Larsonneur était blessé, ce n'était pas le cas ce samedi. L'habituel titulaire était attendu dans le onze de départ d'autant que la trêve internationale lui a permis de se rétablir à 100%. Observateurs et supporters ne s'expliquaient pas ce choix curieux. Parfois décrié il y a quelques mois, Larsonneur a été précieux pour l'ASSE depuis la prise de fonction de Montanier. Il avait été héroïque à Pau notamment.

Interrogé par la radio Ici Saint-Etienne Loire après la rencontre, l'entraîneur forézien a assumé son choix et l'a justifié par la forme de Brice Maubleu en ce moment. « Pourquoi avoir titularisé Brice Maubleu ? Je n'ai pas à me justifier des choix que je fais. On pense souvent à quel est le meilleur onze en fonction du dernier match, de la semaine d'entraînement, du contexte du match qui arrive. C'est ce qui guide un peu les choix », a t-il lâché en conférence de presse. Une mauvaise nouvelle pour Gautier Larsonneur et peut-être pour l'harmonie du vestiaire alors que les succès sont enfin revenus.