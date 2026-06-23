ASSE : Le propriétaire investit 100 ME loin des Verts

Après avoir dépensé entre 20 et 30 millions d'euros pour racheter l'AS Saint-Etienne en 2024, Larry Tanenbaum (Kilmer Sports Ventures) continue son expansion dans le sport avec un investissement important dans le hockey féminin américain.

En juin 2024, Larry Tanenbaum et sa société Kilmer Sports Ventures mettaient la main sur le club de l' AS Saint-Etienne . Après de longues années entre les doigts du duo Caïazzo-Romeyer, l'écurie forézienne est finalement passée sous pavillon canadien. L'objectif des nouveaux propriétaires est très clair : redorer le blason d'un club mythique du championnat de France tout en permettant à Tanenbaum de découvrir les joies de l'investissement dans le football, lui qui a déjà grandement mis la main à la poche pour le hockey et le basket-ball. Et comme si sa participation majoritaire au capital de l'ASSE n'était pas suffisante, l'homme d'affaires canadien s'est replongé dans les gros investissements.

Le propriétaire de l'ASSE investit dans le hockey

En effet, comme l'indique Radio-Canada, KSV a investi 100 millions de dollars américains, soit 87 millions d'euros, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Un montant colossal partagé avec la société Illitch Companies qui fait des deux entités les premiers investisseurs extérieurs de la ligue depuis sa création en 2023. Pour rappel, KSV n'entre au capital d'aucune équipe mais bien de la ligue entière.