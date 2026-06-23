Le boss de l'ASSE ne rigolera pas si les Verts ne montent pas
Larry Tanenbaum - propriétaire de l'ASSE

ASSE : Le propriétaire investit 100 ME loin des Verts

ASSE23 juin , 20:30
parQuentin Mallet
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Après avoir dépensé entre 20 et 30 millions d'euros pour racheter l'AS Saint-Etienne en 2024, Larry Tanenbaum (Kilmer Sports Ventures) continue son expansion dans le sport avec un investissement important dans le hockey féminin américain.
En juin 2024, Larry Tanenbaum et sa société Kilmer Sports Ventures mettaient la main sur le club de l'AS Saint-Etienne. Après de longues années entre les doigts du duo Caïazzo-Romeyer, l'écurie forézienne est finalement passée sous pavillon canadien. L'objectif des nouveaux propriétaires est très clair : redorer le blason d'un club mythique du championnat de France tout en permettant à Tanenbaum de découvrir les joies de l'investissement dans le football, lui qui a déjà grandement mis la main à la poche pour le hockey et le basket-ball. Et comme si sa participation majoritaire au capital de l'ASSE n'était pas suffisante, l'homme d'affaires canadien s'est replongé dans les gros investissements.

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Le propriétaire de l'ASSE investit dans le hockey

En effet, comme l'indique Radio-Canada, KSV a investi 100 millions de dollars américains, soit 87 millions d'euros, dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). Un montant colossal partagé avec la société Illitch Companies qui fait des deux entités les premiers investisseurs extérieurs de la ligue depuis sa création en 2023. Pour rappel, KSV n'entre au capital d'aucune équipe mais bien de la ligue entière.
Est-ce un motif d'inquiétude pour les supporters de l'AS Saint-Etienne ? Après avoir été rapidement confortés par des investissements importants lors des précédents mercatos, ces derniers ont vu leur équipe replonger en Ligue 2 avant d'être contraint d'y rester une saison supplémentaire après l'échec de la remontée directe à l'issue du dernier exercice. Alors que le mercato a déjà ouvert ses portes depuis plus d'une semaine, les dirigeants n'ont pas encore officialisé la moindre recrue.
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Derniers commentaires

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .

Aubameyang demande à quitter l'OM, accord trouvé

j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM

La Dncg Donne Une Reponse Stressante A Lom

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