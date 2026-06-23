ASSE : Le propriétaire investit 100 ME loin des Verts

La pitié c est pas le PSG c est juste de finir derrière Lens et Lyon...bonne soirée
La pitié ca fait 35 ans a marseille ....🙄🙄bonne soirée a toi .
j espere que tu te rends compte que tu fais pitié...
En principe quand un gendarme il veux mettre une amende il le fait dessuite, je attend pas
Oui mais le problème est que tu retrouves toujours les même C......ds de l'OM sur les commentaires concernant l'OL. Donc en retours les supporters de l'OL vont jouer les neuneus sur les éditions OM
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