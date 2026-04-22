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ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or

ASSE22 avr. , 9:00
parNathan Hanini
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Présente en tant qu’équipementier de l’AS Saint-Etienne depuis juillet 2022, la marque danoise Hummel est sur le point de prolonger son contrat avec le club du Forez. Cependant, Kilmer veut garder une certaine latitude de négociations dans l'avenir.
Sportivement, l’AS Saint-Etienne est toujours à la lutte dans ce sprint final en Ligue 2 pour tenter de rallier la Ligue 1. Il ne reste que trois journées aux hommes de Philippe Montanier pour convertir l’essai. Après une saison dans laquelle les supporters des Verts sont passés par diverses émotions, le club du Forez ne doit pas faiblir. Sur le terrain, les Verts peuvent se satisfaire de quelques réussites, comme en dehors. Du point de vue marketing, la saison de l’ASSE peut être jugée positive, à l’image du lancement du maillot fourth sur TF1 avec l’acteur Timothée Chalamet.

Saint-Etienne et Hummel prolongent

Hummel, équipementier de l’ASSE depuis juillet 2022 a réussi son coup cette saison avec le club du Forez. Le groupe danois poursuit son développement en France avec des contrats signés avec une dizaine de clubs. L’an prochain, la marque aux chevrons deviendra par ailleurs l'équipementier du Havre en Ligue 1. Côté ASSE, la collaboration entre les deux entités se passe pour le mieux. C’est pour cela que selon le média En Vert et Contre Tous, Saint-Etienne et Hummel vont prolonger leur contrat jusqu’en 2029. Initialement liés jusqu’en 2027, la marque danoise et le club du Forez vont prolonger de deux années.
Toujours selon le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE, Kilmer ne veut pas signer un nouveau contrat de cinq ans afin de garder de la latitude pour un potentiel changement ou pour revaloriser leur contrat en fonction de l’évolution du projet du club dans le futur. Pour Hummel, cette prolongation est une petite victoire, car plusieurs équipementiers se sont penchés sur le cas du club du Forez ces derniers mois. Désormais, le club du Forez doit valider sa montée en Ligue 1 pour faire rayonner le partenariat au sommet du football français.

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