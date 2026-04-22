ASSE : Kilmer prolonge un contrat en or

C'est ce que je dis depuis des années sur ce forum ou d'autres, tant que le tibia ne sera pas détaché du genou.... J'ai revu les images, c'était rouge, comme tu dis, tacle par derrière, sur la cheville en +... Et heureusement que ça siffle péno...
Déjà, qui vous a dit qu'il était intéressé ??? Et vu les résultats de la Juves depuis quelques années... Non merci.
100M .. j aimerai que lyon arrive a vendre aussi cher ses joueurs .. avec les memes stats en france tu vends ton joueurs 20-30M a tout casser
tu ne veux pas venir a l OM vite fait?
mdrr. les conneries.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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