ASSE : Franck Haise dit non !

ASSE28 janv. , 11:30
parNathan Hanini
Eirik Horneland est définitivement dans une position délicate du côté de l’AS Saint-Etienne. Les Verts cherchent désormais un remplaçant. Un temps cité, la rumeur Franck Haise a été balayée ce mardi soir. L’ancien technicien de l’OGC Nice ne rejoindra pas les Verts selon Olivier Tallaron.
Après une nouvelle défaite à Reims, l’AS Saint-Etienne est dans le dur dans sa course à la montée en Ligue 1. Les Verts sont à présent cinquièmes du championnat de Ligue 2. Le manager Eirik Horneland est sous pression et le journal l’Equipe a annoncé que Kilmer cherche dorénavant son remplaçant. Les propriétaires du club du Forez veulent une remontée immédiate. Mais, excepté Claudio Ranieri, aucun entraîneur étranger n’a réussi à monter en Ligue 1 en découvrant le football français. Horneland en fait les frais et désormais dans le Forez deux noms ont été évoqués par l’Equipe : Philippe Montanier et Franck Haise.

Franck Haise dément la rumeur

Les deux hommes ont l’expérience de la montée. Si Philippe Montanier n’a pas renouvelé l’expérience du banc depuis sa fin d’aventure à Toulouse, Franck Haise, lui, sort d’une expérience difficile à Nice. Sauf que le journaliste Canal +, Olivier Tallaron a dévoilé que Franck Haise n’a jamais été contacté par le club du Forez. Sur X, (anciennement Twitter), il explique : « Franck Haise dément avoir débuté des discussions avec l’AS Saint-Etienne pour le poste d’entraîneur. »
En attendant, Horneland de son côté reste en poste et sera sur le banc ce samedi pour la réception de Boulogne en championnat. Un match important afin de gommer la défaite de la semaine passée et de rester dans le bon wagon dans la course à la montée. Le technicien norvégien vit peut-être ses dernières heures dans le Forez en tant qu'entraîneur. Un an après son arrivée, Horneland n’a pas réussi à convaincre ses dirigeants.

Loading