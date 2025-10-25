ICONSPORT_274378_0110

ASSE : Horneland et les stars, la température monte

ASSE25 oct. , 17:30
parCorentin Facy
0
Très déçu par le rendement de son équipe la semaine dernière à domicile contre Le Mans (2-3), Eirik Horneland attend beaucoup plus de ses joueurs et notamment de ses stars contre Annecy ce samedi soir.
Début de crise à l’ASSE ? Le terme serait exagéré mais depuis la semaine dernière, les Verts ne sont plus sur le podium de la Ligue 2. Battu par Le Mans à domicile, Saint-Etienne a vu Pau et le Red Star passer devant. L’équipe d’Eirik Horneland est à présent quatrième, une anomalie au vu de l’effectif et des moyens de l’ASSE pour cette saison de Ligue 2. Le déplacement à Annecy ce samedi doit permettre au club forézien de reprendre sa marche en avant alors que les coéquipiers de Lucas Stassin restent sur deux défaites lors des trois derniers matchs.

Lire aussi

L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que çaL'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça
Un bilan qui se dégrade après un bon début de saison et qui prouve que tout le monde ne tire pas dans le même sens au sein des joueurs selon Eirik Horneland, qui a notamment mis un coup de pression à ses stars en conférence de presse. « Je pense qu’on doit encore plus respecter les équipes de ce championnat, tous nos adversaires. Ces derniers temps on a peut-être été trop sur courant alternatif au niveau de l’engagement et sur l’intensité. Je pense qu’on peut donner plus sur nos derniers matchs et qu’on peut faire plus au niveau de la concentration. On doit attaquer de manière plus sérieuse » a pesté l’entraîneur norvégien de l’ASSE avant de conclure avec un message très clair et limpide.
« On doit être humbles. Même les talents doivent travailler. On doit faire plus, ce n’est pas assez de jouer les matchs comme on le fait. On doit montrer plus de concentration, aborder les matchs avec une meilleure attitude et le faire systématiquement. C’est ce qui nous a manqué, avec un projet de jeu pas respecté et c’est plus l’adversaire qui a réussi à installer le sien » estime le coach de l’ASSE dans des propos relayés par En Vert et contre Tous. Le message à l’égard des joueurs cadres est clair, reste maintenant à voir si ce discours sera suivi d’actes ce samedi sur la pelouse d’Annecy. 

Ligue 2

25 octobre 2025 à 20:00
Annecy
Larose6'
1
0
Live18'
Saint-Étienne
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
18
A. Drouhin
AnnecyAnnecy
Carton rouge
13
I. Miladinović
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
But
6
A. Larose
AnnecyAnnecy
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274887_0078
Serie A

Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête

ICONSPORT_237014_0317
OM

Endrick ? L'OM vise une autre star du Real

ICONSPORT_274636_0163
OL

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

ICONSPORT_274908_0005
Ligue 2

Annecy-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

20:01
Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête
20:00
Endrick ? L'OM vise une autre star du Real
19:30
OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop
19:02
Annecy-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:02
L’OL dévoile son groupe contre Strasbourg
19:00
Le Real et Liverpool en guerre pour un international français à 70 ME
18:56
Hakimi et le PSG mettent la pression sur l'OM
18:54
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
18:41
Naples : De Bruyne se blesse en tirant un penalty

Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
O. Marseille
18860221714
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading