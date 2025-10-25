ASSE : Horneland et les stars, la température monte

Très déçu par le rendement de son équipe la semaine dernière à domicile contre Le Mans (2-3), Eirik Horneland attend beaucoup plus de ses joueurs et notamment de ses stars contre Annecy ce samedi soir.

Début de crise à l’ASSE ? Le terme serait exagéré mais depuis la semaine dernière, les Verts ne sont plus sur le podium de la Ligue 2. Battu par Le Mans à domicile, Saint-Etienne a vu Pau et le Red Star passer devant. L’équipe d’Eirik Horneland est à présent quatrième, une anomalie au vu de l’effectif et des moyens de l’ASSE pour cette saison de Ligue 2. Le déplacement à Annecy ce samedi doit permettre au club forézien de reprendre sa marche en avant alors que les coéquipiers de Lucas Stassin restent sur deux défaites lors des trois derniers matchs.

Un bilan qui se dégrade après un bon début de saison et qui prouve que tout le monde ne tire pas dans le même sens au sein des joueurs selon Eirik Horneland, qui a notamment mis un coup de pression à ses stars en conférence de presse. « Je pense qu’on doit encore plus respecter les équipes de ce championnat, tous nos adversaires. Ces derniers temps on a peut-être été trop sur courant alternatif au niveau de l’engagement et sur l’intensité. Je pense qu’on peut donner plus sur nos derniers matchs et qu’on peut faire plus au niveau de la concentration. On doit attaquer de manière plus sérieuse » a pesté l’entraîneur norvégien de l’ASSE avant de conclure avec un message très clair et limpide.

« On doit être humbles. Même les talents doivent travailler. On doit faire plus, ce n’est pas assez de jouer les matchs comme on le fait. On doit montrer plus de concentration, aborder les matchs avec une meilleure attitude et le faire systématiquement. C’est ce qui nous a manqué, avec un projet de jeu pas respecté et c’est plus l’adversaire qui a réussi à installer le sien » estime le coach de l’ASSE dans des propos relayés par En Vert et contre Tous. Le message à l’égard des joueurs cadres est clair, reste maintenant à voir si ce discours sera suivi d’actes ce samedi sur la pelouse d’Annecy.