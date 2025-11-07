ASSE : Horneland a un énorme doute

L’AS Saint-Etienne est dans une situation délicate depuis quelques semaines. La formation d’Eirik Horneland est en panne de résultat. La faute à un nombre de buts encaissés trop important. L'entraîneur Norvégien tente de trouver des explications.

Avec 19 buts encaissés depuis le début de saison, l’AS Saint-Etienne reste la quatrième pire défense de Ligue 2 cette saison. La formation d’Eirik Horneland n’est pas dans les standards défensifs d’une équipe voulant jouer la montée. À titre de comparaison, lors de sa montée en 2022, l’AC Ajaccio avait encaissé également 19 buts mais sur l’ensemble de la saison. Les maux stéphanois ne sont pas nouveaux. En Ligue 1, le club du Forez était également aux abois défensivement.

Horneland veut trouver la solution

De passage en conférence de presse avant le match contre le leader Troyes, Eirik Horneland tente d’expliquer les problèmes défensifs de l’AS Saint-Etienne. « Je me pose la même question depuis dix mois. C'est assez difficile de comprendre comment on a pu être capable de marquer ces 55 buts et d'en concéder autant. Cette semaine, le travail a vraiment été de trouver les rôles de chacun, de comprendre où étaient les responsabilités des uns et des autres. C'est un gros enjeu pour nous d'arriver à comprendre où ça se situe pour qu'on puisse résoudre nos problèmes, » Le technicien norvégien n’a pas encore trouvé la réponse. Mais en attendant, le club du Forez a vu l’écart se creuser cette semaine avec le leader aubois. Horneland veut trouver un meilleur équilibre pour sa formation, il le martèle, l’ASSE prend trop de buts : « On prend trop de buts. Il faut trouver plus de consistance. On a aussi concédé bien trop de pénalty et de cartons rouges. C'est bien trop pour une équipe qui veut évoluer dans le haut de tableau, » affirme-t-il par la suite. L'entraîneur norvégien n’est pas encore menacé selon la presse malgré les mauvais résultats. Le match de samedi vaut déjà très cher.