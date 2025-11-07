ICONSPORT_275215_0007 (1)

ASSE : Horneland a un énorme doute

ASSE07 nov. , 15:00
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne est dans une situation délicate depuis quelques semaines. La formation d’Eirik Horneland est en panne de résultat. La faute à un nombre de buts encaissés trop important. L'entraîneur Norvégien tente de trouver des explications.
Avec 19 buts encaissés depuis le début de saison, l’AS Saint-Etienne reste la quatrième pire défense de Ligue 2 cette saison. La formation d’Eirik Horneland n’est pas dans les standards défensifs d’une équipe voulant jouer la montée. À titre de comparaison, lors de sa montée en 2022, l’AC Ajaccio avait encaissé également 19 buts mais sur l’ensemble de la saison. Les maux stéphanois ne sont pas nouveaux. En Ligue 1, le club du Forez était également aux abois défensivement.

Horneland veut trouver la solution

De passage en conférence de presse avant le match contre le leader Troyes, Eirik Horneland tente d’expliquer les problèmes défensifs de l’AS Saint-Etienne.  « Je me pose la même question depuis dix mois. C'est assez difficile de comprendre comment on a pu être capable de marquer ces 55 buts et d'en concéder autant. Cette semaine, le travail a vraiment été de trouver les rôles de chacun, de comprendre où étaient les responsabilités des uns et des autres. C'est un gros enjeu pour nous d'arriver à comprendre où ça se situe pour qu'on puisse résoudre nos problèmes, » Le technicien norvégien n’a pas encore trouvé la réponse. Mais en attendant, le club du Forez a vu l’écart se creuser cette semaine avec le leader aubois. Horneland veut trouver un meilleur équilibre pour sa formation, il le martèle, l’ASSE prend trop de buts : « On prend trop de buts. Il faut trouver plus de consistance. On a aussi concédé bien trop de pénalty et de cartons rouges. C'est bien trop pour une équipe qui veut évoluer dans le haut de tableau, » affirme-t-il par la suite. L'entraîneur norvégien n’est pas encore menacé selon la presse malgré les mauvais résultats. Le match de samedi vaut déjà très cher. 
Saint-Étienne

Ligue 2 #3
D
V
D
D
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs13
V
Victoire7
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués28
Buts Encaissés19

Matchs Récents

Tout afficher
01 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Red StarRed Star
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
28 octobre 2025 à 20:30
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
6
0
Match terminé
PauPau

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs12
Buts6
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
L. Stassin
9.

L. Stassin

BELBEL Âge 20 Attaquant
Matchs12
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

