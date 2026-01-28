ASSE : Finale entre Haise et Montanier pour remplacer Horneland !

Eirik Horneland est de plus en plus proche de la porte. Les dirigeants de Saint-Etienne discutent désormais avec deux entraîneurs français, Philippe Montanier et Franck Haise.

L'Equipe que la direction des Verts a noué des contacts et négocie avec deux entraîneurs tricolores actuellement libres, à savoir Philippe Montanier et Franck Haise. La défaite de l'AS Saint-Etienne à Reims, samedi dernier, a été celle de trop pour les dirigeants de Kilmer Sports. S'ils ont longtemps maintenu leur confiance en Eirik Horneland, ces derniers savent désormais que le retour en Ligue 1 est vraiment en danger. Si dans un premier temps, Ivan Gazidis avait pensé à un coach venant de MLS , ce dernier a finalement reculé. Mais, ce mercredi, Bernard Lions révèle dansque la direction des Verts a noué des contacts et négocie avec deux entraîneurs tricolores actuellement libres, à savoir Philippe Montanier et Franck Haise.

L'ASSE veut tourner la page Horneland

Le premier n'a pas repris de poste depuis son départ de Toulouse à la fin de la saison 2022-2023, tandis que Franck Haise a lui quitté Nice en décembre après une première moitié de championnat désastreuse. Pour l'instant, rien n'est signé, car les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont une exigence contractuelle qui peut faire réfléchir. En effet, l'entraîneur devra accepter un premier contrat de six mois qui ne sera prolongé que si les Verts montent en Ligue 1 en fin de saison. De quoi faire réfléchir un entraîneur, conscient que le challenge est assez compliqué.

En négociant avec ces deux techniciens, l'ASSE envoie le signal à Eirik Horneland que ses jours sur le banc stéphanois sont comptés. Et que même s'il prépare la réception de Boulogne, samedi à Geoffroy-Guichard, cela sera sûrement sa dernière sortie comme entraîneur des Verts après un peu plus d'un an passé à ce poste, sans grande réussite. A voir maintenant ce que Philippe Montanier ou Franck Haise pourra faire avec un groupe capable du meilleur comme du pire. Et cela malgré des moyens colossaux mis en place par Kilmer Sports pour assurer le retour en Ligue 1 après la descente de l'an passé.