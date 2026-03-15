Il joue une fois tous les deux mois, l’OL est bluffé

Fatigués, les Lyonnais ont concédé un 0-0 dérangeant au Havre. Une bonne surprise est néanmoins venue d'Orel Mangala, qui a fait un retour encourageant.

Face aux nombreux absents et aux limites de son effectif, Paulo Fonseca n’a pas eu le choix. L’entraineur portugais de l'OL a décidé de titulariser Orel Mangala, qui n’avait plus une minute de football dans les jambes depuis deux mois. Le milieu de terrain belge partait vraiment dans l’inconnu, avec un rythme qui posait question. Mais l’ancien d’Everton s’en est plutôt bien tiré, participant au bon début de match de son équipe, et tenant le choc pendant 72 minutes. Cela a permis de faire souffler un joueur comme Noah Nartey, bien moins fringants qu’à son arrivée cet hiver.

Mangala, un discours positif pour la suite

Les suiveurs de l’OL étaient en tout cas agréablement surpris de voir Orel Mangala à ce niveau. Ce n’est pas encore le grand Mangala des Diables Rouges, mais avec la Coupe du monde en ligne de mire et l’envie d’enfin participer à la saison lyonnaise, le milieu de terrain pourrait être important sur les prochaines semaines. Paulo Fonseca a en tout cas clairement un choix de plus dans ce secteur de jeu, où un élément comme Tanner Tessmann déçoit beaucoup par exemple.

A l’issue de la rencontre, Orel Mangala tenait en tout cas un discours mobilisateur et optimiste pour la suite des évènements. « C’est difficile parce que je pense qu’on entame très bien la rencontre, avec des occasions qu’on aurait du concrétiser. Après, ils ont un carton rouge, ils sont bloc bas et ça a été difficile de trouver la faille. On ne va pas lâcher, il y a d’autres matchs qui arrivent et c’est là dessus qu’on est focalisé », a livré Orel Mangala au micro d’OL Tv.