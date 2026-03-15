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Il joue une fois tous les deux mois, l’OL est bluffé

OL15 mars , 20:40
parGuillaume Conte
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Fatigués, les Lyonnais ont concédé un 0-0 dérangeant au Havre. Une bonne surprise est néanmoins venue d'Orel Mangala, qui a fait un retour encourageant.
Face aux nombreux absents et aux limites de son effectif, Paulo Fonseca n’a pas eu le choix. L’entraineur portugais de l'OL a décidé de titulariser Orel Mangala, qui n’avait plus une minute de football dans les jambes depuis deux mois. Le milieu de terrain belge partait vraiment dans l’inconnu, avec un rythme qui posait question. Mais l’ancien d’Everton s’en est plutôt bien tiré, participant au bon début de match de son équipe, et tenant le choc pendant 72 minutes. Cela a permis de faire souffler un joueur comme Noah Nartey, bien moins fringants qu’à son arrivée cet hiver.

Mangala, un discours positif pour la suite

Les suiveurs de l’OL étaient en tout cas agréablement surpris de voir Orel Mangala à ce niveau. Ce n’est pas encore le grand Mangala des Diables Rouges, mais avec la Coupe du monde en ligne de mire et l’envie d’enfin participer à la saison lyonnaise, le milieu de terrain pourrait être important sur les prochaines semaines. Paulo Fonseca a en tout cas clairement un choix de plus dans ce secteur de jeu, où un élément comme Tanner Tessmann déçoit beaucoup par exemple.
A l’issue de la rencontre, Orel Mangala tenait en tout cas un discours mobilisateur et optimiste pour la suite des évènements. « C’est difficile parce que je pense qu’on entame très bien la rencontre, avec des occasions qu’on aurait du concrétiser. Après, ils ont un carton rouge, ils sont bloc bas et ça a été difficile de trouver la faille. On ne va pas lâcher, il y a d’autres matchs qui arrivent et c’est là dessus qu’on est focalisé », a livré Orel Mangala au micro d’OL Tv.
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C'est la CRiseee A 12 contre 10 ,un match sur deux en plus 🤣 👊⚽

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victime ? joue sans Aubam, Paixao, Gouiri tu vas voir ce qu'elle va donner ton équipe avec les peintres que vous avez derriere

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Mec si mc court ne mettrait pas des sous tout les ans vous seriez pareil lol

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tu ne connais vraiment rien au ballon, as tu remarqué que lyon progresse par triangualtion, pas seulement 1-2 souvent le ballon revient sur le joueur initial; D'autre part meme si le ballon ne lui revient pas, faute c'est faute

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Weah perso je le prendrais bien à la place de AMN, pr le reste je leur laisse, à voir les campagnes europeennes et le contenu de leurs matchs aucun ne fait envie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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