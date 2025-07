Les supporters adorent la Ligue 2, l’ASSE est choquée

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Malgré la relégation sportive en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne peut se réjouir de la fidélité de ses supporters. La campagne d’abonnements en cours traduit toujours une immense ferveur chez les fans stéphanois qui seront de nouveau nombreux à garnir les tribunes de Geoffroy-Guichard la saison prochaine.

En attendant de savoir si l’entraîneur Eirik Horneland disposera d’un effectif suffisamment compétitif pour retrouver l’élite dans un an, l’AS Saint-Etienne sait qu’elle s’appuiera toujours sur un atout unique en Ligue 2. On parle bien sûr de son public connu pour son immense ferveur et sa fidélité. Manifestement, la relégation sportive n’a pas du tout refroidi les supporters. La campagne d’abonnements en cours rencontre un franc succès d’après les informations transmises par le club à EVECT.

Les supporters seront bien là

Dans un point effectué en fin de semaine dernière, le média spécialisé apprenait que sur les 13 000 abonnés ayant opté pour la reconduction tacite, à peine plus de 300 fans ont décidé de résilier. Leur engagement ne sera donc pas prolongé le samedi 19 juillet. Quant aux autres abonnés, tous devraient être au rendez-vous à la reprise. Car depuis le point effectué la semaine dernière, l’AS Saint-Etienne n’a reçu aucune autre demande de résiliation. Au contraire, le club stéphanois assure à nos confrères que le nombre d’abonnés continue d’augmenter.

💚 36 428 passionnés de l’ASSE ou amoureux de football curieux de connaître notre riche histoire ont visité le Musée des Verts cette saison !



Il s’agit de la meilleure fréquentation depuis la saison 18-19… Merci pour ça ! 🤗 pic.twitter.com/aIM88GNr8W — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 9, 2025

Plus de 1 500 supporters qui n’étaient pas abonnés la saison dernière en Ligue 1 ont décidé de se rapprocher des Verts pour l’exercice à venir en Ligue 2. Reste à savoir jusqu’où grimpera le nombre de fidèles à Geoffroy-Guichard. A priori, il sera tout de même difficile de battre le record d’abonnés dans l’histoire de l’AS Saint-Etienne. Cette référence avait été enregistrée pour le retour en Ligue 1 la saison dernière, avec un total de 20 307 fans régulièrement présents aux matchs des Stéphanois.