ASSE : Eirik Horneland viré ? Kilmer a tranché

ASSE07 nov. , 9:00
parNathan Hanini
Peu performant ces derniers temps, l’AS Saint-Etienne recule dans la hiérarchie en Ligue 2. L'entraîneur des Verts Eirik Horneland subit les critiques depuis quelques semaines. Mais le Norvégien ne semble pas encore menacé selon la presse.
Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, l’AS Saint-Etienne compte désormais cinq longueurs de retard sur le leader Troyes. Les Verts (troisième après 13 journées) feront face aux Aubois ce samedi pour le dernier match avant la trêve. Une rencontre déjà bascule dans la saison du club du Forez. Malgré le carton contre Pau (6-0) mardi dernier, le niveau de la formation d’Eirik Horneland inquiète. Le tacticien norvégien essuie les plâtres depuis le début de cette mauvaise série. Son approche tactique et ses choix sont remis en question. Pour rappel, l’ASSE est la quatrième pire défense du championnat avec 19 buts encaissés en 13 journées.

Horneland n’est pas encore menacé

Après quatre défaites en l’espace d’un mois, le club du Forez a remis en doute la légitimité de son entraîneur. Mais ce vendredi, le journal le Progrès dévoile que l’ancien entraîneur du SK Brann n’est pas encore menacé par sa direction. Kilmer est conscient de la difficulté de gestion de son effectif et conserve sa confiance dans l'entraîneur recruté il y a moins d’un an. « Ressassant régulièrement vouloir du calme et une vision à long terme, le trio Gazidis-Fahmy-Rosenfeld a évidemment confiance en Horneland. Et peut difficilement le blâmer pour les choix qu’il subit, en particulier ceux du recrutement ou des non-départs de Stassin et Davitashvili qui, inconsciemment, imposent une plus grande réflexion au moment de les mettre sur le banc, » explique le média local. La situation n’est donc pas encore urgente pour Eirik Horneland. Cependant, une défaite face au leader troyen ce samedi mettrait l’AS Saint-Etienne dans une position délicate. Déjà éjectés du top 2, synonyme de montée directe en Ligue 1, les Verts pourraient se retrouver à huit points du leader. 
Loading