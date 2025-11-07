ASSE : Eirik Horneland viré ? Kilmer a tranché

Peu performant ces derniers temps, l’AS Saint-Etienne recule
dans la hiérarchie en Ligue 2. L'entraîneur des Verts Eirik Horneland subit les
critiques depuis quelques semaines. Mais le Norvégien ne semble pas encore
menacé selon la presse.
Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, l’AS
Saint-Etienne compte désormais cinq longueurs de retard sur le leader Troyes.
Les Verts (troisième après 13 journées) feront face aux Aubois ce samedi pour
le dernier match avant la trêve. Une rencontre déjà bascule dans la saison du
club du Forez. Malgré le carton contre Pau (6-0) mardi dernier, le niveau de la
formation d’Eirik Horneland
inquiète. Le tacticien norvégien essuie les plâtres
depuis le début de cette mauvaise série. Son approche tactique et ses choix
sont remis en question. Pour rappel, l’ASSE est la quatrième pire défense du
championnat avec 19 buts encaissés en 13 journées.
Horneland n’est pas encore menacé
Après quatre défaites en l’espace d’un mois, le club du
Forez a remis en doute la légitimité de son entraîneur. Mais ce vendredi, le
journal le Progrès dévoile que l’ancien entraîneur du SK Brann n’est pas encore
menacé par sa direction. Kilmer est conscient de la difficulté de gestion de
son effectif et conserve sa confiance dans l'entraîneur recruté il y a moins
d’un an. « Ressassant régulièrement vouloir du calme et une vision à
long terme, le trio Gazidis-Fahmy-Rosenfeld a évidemment confiance en
Horneland. Et peut difficilement le blâmer pour les choix qu’il subit, en
particulier ceux du recrutement ou des non-départs de Stassin et Davitashvili
qui, inconsciemment, imposent une plus grande réflexion au moment de les mettre
sur le banc, » explique le média local. La situation n’est donc pas
encore urgente pour Eirik Horneland. Cependant, une défaite face au leader
troyen ce samedi mettrait l’AS Saint-Etienne dans une position délicate. Déjà
éjectés du top 2, synonyme de montée directe en Ligue 1, les Verts pourraient se
retrouver à huit points du leader.