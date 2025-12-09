ICONSPORT_260411_0144 (2)

ASSE : Eirik Horneland commet une faute grave

ASSE09 déc. , 11:00
parCorentin Facy
0
Deuxième de Ligue 2 avec seulement un point d’avance sur le quatrième, l’ASSE n’a aucune marge malgré un mercato à 25 millions d’euros l’été dernier. L’entraîneur Eirik Horneland est lui de plus en plus critiqué.
La situation se complique pour Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne. Apprécié des supporters l’an passé malgré la relégation des Verts en Ligue 2, l’entraîneur norvégien était notamment salué pour l’audace de son jeu, offensif malgré un effectif limité. Horneland dispose maintenant de l’un des meilleurs effectifs en Ligue 2, bâti grâce à un mercato démesuré à l’échelle de la seconde division avec 25 millions d’euros investis.
Malgré cela, l’ASSE demeure une équipe très irrégulière, qui s’est inclinée deux fois lors des cinq derniers matchs et qui compte trois points de retard sur la tête de la Ligue 2. Les critiques se font par conséquent de plus en plus acerbes sur Eirik Horneland, y compris sur certains points qui n’étaient pas relevés par le passé. Le fait que le coach stéphanois ne parle toujours pas un mot de Français un an après son arrivée fait notamment grincer des dents le site En Vert et contre Tous.

Horneland ne parle toujours pas Français

« Les conférences de presse d'avant-match, comme d'après-match se ressemblent avec bien souvent un entraîneur, qui s'exprime toujours uniquement en anglais (Albert Sánchez débarqué une semaine avant le début de la saison sur le banc de Dunkerque, effectue déjà ses conférences de presse en Français) et qui explique que son équipe manque de consistance, de régularité dans ses performances, d'un match à l'autre ou au sein de la même rencontre et qu'il a besoin de s'appuyer sur les mêmes joueurs, pour créer des automatismes » souligne par exemple le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE.
Un point qui pourrait paraître anecdotique mais qui agace à Saint-Etienne, où l’on commence à critiquer Eirik Horneland sur plusieurs choses. L’irrégularité de son équipe, le turn-over trop important à certains postes et le manque d’idée sont également reprochés à l’entraîneur stéphanois. De quoi le fragiliser à l’approche de Noël ? Un limogeage du Norvégien serait étonnant à ce stade, l’AS Saint-Etienne étant encore dans les clous pour atteindre son objectif de la montée. Mais l’ex-entraîneur de Brann doit faire plus attention que jamais, car sa place pourrait vite devenir inconfortable s’il ne parvient pas à vite refaire de l’ASSE une équipe régulière qui s’habitue à gagner en Ligue 2.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278847_0156
Liga

Esp : Mbappé ou Vinicius, le Real face à un choix stupéfiant

ICONSPORT_279346_0175
OL

OL : Le transfert de Morton prend forme

ICONSPORT_279420_0021
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé blessé et incertain contre City

ICONSPORT_275220_0006
OM

L'OM a trouvé son buteur, il vaut zéro euro

Fil Info

13:00
Esp : Mbappé ou Vinicius, le Real face à un choix stupéfiant
12:40
OL : Le transfert de Morton prend forme
12:20
Kylian Mbappé blessé et incertain contre City
12:20
L'OM a trouvé son buteur, il vaut zéro euro
12:00
Le PSG refuse un échange délirant au mercato
11:40
Grosse boulette de la VAR, le futur adversaire de l’OM rigole
11:27
Bilbao-PSG : Doué, Zabarnyi et Nuno Mendes de retour
11:20
Le PSG champion du monde, le Qatar fait des cadeaux

Derniers commentaires

Le PSG refuse un échange délirant au mercato

Quand tu vois ce que fait Baracacolac sur le terrain, tu rigoles à l’idée d’imaginer que le Pgégé pourrait le vendre… 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Le stade de 90.000 places à un milliard promis pour 2030

90 000 places c est plus grand que le metlife de New York. , l azteca de Mexico ou le bernadeu madrid......pour ma part j espère rester au PARC meme si il est beaucoup plus petit.

PSG : Chevalier flingué, Clément Turpin s'en sort très bien

Bah nan puisque ça n’est pas lui qui fait une horreur, mais le Briscard à la Var…😩🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG : Chevalier flingué, Clément Turpin s'en sort très bien

Ce n’est pas lui le responsable du problème du tacle sur Cheval, c’est le briscard à la Var qui ne lui demande pas de venir voir les images… 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OM débarque, la Belgique redoute les Ultras de l'OL

Tu oublies malgre ton cerveau qui tourne a plein regime, que la LDC rapporte bien plus de points que l'EL, que l'OM a une campagne de plus que l'OL, et que l'OM a ete reverse une fois de la LDC en EL, et une autre de l'EL a la CL. Ce qui conforte mon point, l'OM en europe, c'est pas tres reluisant...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading