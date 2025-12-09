ASSE : Eirik Horneland commet une faute grave

Deuxième de Ligue 2 avec seulement un point d’avance sur le quatrième, l’ASSE n’a aucune marge malgré un mercato à 25 millions d’euros l’été dernier. L’entraîneur Eirik Horneland est lui de plus en plus critiqué.

La situation se complique pour Eirik Horneland à l’AS Saint-Etienne . Apprécié des supporters l’an passé malgré la relégation des Verts en Ligue 2, l’entraîneur norvégien était notamment salué pour l’audace de son jeu, offensif malgré un effectif limité. Horneland dispose maintenant de l’un des meilleurs effectifs en Ligue 2, bâti grâce à un mercato démesuré à l’échelle de la seconde division avec 25 millions d’euros investis.

Malgré cela, l’ASSE demeure une équipe très irrégulière, qui s’est inclinée deux fois lors des cinq derniers matchs et qui compte trois points de retard sur la tête de la Ligue 2. Les critiques se font par conséquent de plus en plus acerbes sur Eirik Horneland, y compris sur certains points qui n’étaient pas relevés par le passé. Le fait que le coach stéphanois ne parle toujours pas un mot de Français un an après son arrivée fait notamment grincer des dents le site En Vert et contre Tous.

Horneland ne parle toujours pas Français

« Les conférences de presse d'avant-match, comme d'après-match se ressemblent avec bien souvent un entraîneur, qui s'exprime toujours uniquement en anglais (Albert Sánchez débarqué une semaine avant le début de la saison sur le banc de Dunkerque, effectue déjà ses conférences de presse en Français) et qui explique que son équipe manque de consistance, de régularité dans ses performances, d'un match à l'autre ou au sein de la même rencontre et qu'il a besoin de s'appuyer sur les mêmes joueurs, pour créer des automatismes » souligne par exemple le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE.

Un point qui pourrait paraître anecdotique mais qui agace à Saint-Etienne, où l’on commence à critiquer Eirik Horneland sur plusieurs choses. L’irrégularité de son équipe, le turn-over trop important à certains postes et le manque d’idée sont également reprochés à l’entraîneur stéphanois. De quoi le fragiliser à l’approche de Noël ? Un limogeage du Norvégien serait étonnant à ce stade, l’AS Saint-Etienne étant encore dans les clous pour atteindre son objectif de la montée. Mais l’ex-entraîneur de Brann doit faire plus attention que jamais, car sa place pourrait vite devenir inconfortable s’il ne parvient pas à vite refaire de l’ASSE une équipe régulière qui s’habitue à gagner en Ligue 2.