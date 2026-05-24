ASSE : Deux Verts perturbent déjà le mercato

L'AS Saint-Etienne s'apprête à défier Nice en barrage pour la Ligue 1. Cette double confrontation est cruciale pour l'avenir des Verts. Elle va conditionner le mercato et la gestion de deux cas complexes dans l'effectif.

L'enfer ou le paradis pour Saint-Etienne et Nice. Mardi et vendredi soir, les deux formations se disputent le 18e et dernier ticket pour la prochaine saison de Ligue 1. Un barrage à très haut risque pour les Aiglons bien entendu. Cependant, l' ASSE ne peut pas échouer non plus. Les Verts sont sur un projet ambitieux depuis leur rachat par Kilmer Sports. Surtout, ils doivent retrouver l'élite pour gérer au mieux leur effectif. Les stars de l'équipe comme Davitashvili et Stassin s'en iront sans montée. Mais, l'exode pourrait aussi toucher des jeunes talents maison.

N'Guessan et Bernauer, deux joueurs en sursis

C'est le cas du prometteur attaquant Djylian N'Guessan. Pur produit du centre de formation stéphanois, le joueur de 17 ans ne possède plus qu'une année de contrat restante. Le site Peuple Vert indique que la gestion de son cas préoccupe la direction forézienne. N'Guessan séduit déjà de plus gros clubs en Europe et les discussions pour sa prolongation « sont au point mort » actuellement. Une montée en Ligue 1 valoriserait le projet sportif de l'ASSE à ses yeux et donnerait de solides arguments financiers au club vis-à-vis des prétendants du joueur.

Le défenseur central Maxime Bernauer (27 ans) voit aussi son contrat expirer en juin 2027. Recruté au Dinamo Zagreb début 2025, il a souvent été blessé cette année. Néanmoins, ses prestations étaient encourageantes. Les deux parties sont dans le flou concernant une prolongation. Là aussi, un retour en Ligue 1 accélèrera les choses, que ce soit avec une poursuite de la collaboration ou avec une vente. Autant le dire, le barrage contre Nice peut coûter très cher à l'AS Saint-Etienne en cas de défaite.