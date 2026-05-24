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Zuriko Davitashvili

ASSE : Davitashvili négocie en Grèce avant le barrage

ASSE24 mai , 9:30
parMehdi Lunay
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Elu meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, Zuriko Davitashvili doit évoluer au niveau supérieur l'an prochain quelque soit le résultat du barrage ASSE-Nice. L'ailier géorgien prépare déjà son transfert au Panathinaïkos.
Mardi soir, l'AS Saint-Etienne retrouvera l'OGC Nice en barrage aller pour la montée en Ligue 1. L'avenir des Verts sera en grande partie lié à la performance de Zuriko Davitashvili. L'ailier géorgien de 25 ans a régalé les supporters stéphanois tout au long de cette saison. Il a conclu le championnat de Ligue 2 2025-2026 avec un bilan de 14 buts et 5 passes décisives. Elu meilleur joueur de la division par ses pairs, il ne pourra pas demeurer éternellement à cet échelon. Soit il monte en Ligue 1 avec l'ASSE, soit il est vendu au mercato estival.

Davitashvili se met d'accord avec le Panathinaïkos

La seconde option est très probable puisque le joueur séduit de nombreux clubs européens. Le LOSC et Monaco sont sur les rangs en France. On évoque aussi Benfica, l'Olympiakos et Everton à l'étranger. Cependant, selon le site Transferfeed, le Panathinaïkos a pris une longueur d'avance dans le dossier. Davitashvili a donné son accord pour rejoindre le club athénien la saison prochaine. Le Pana devra désormais séduire l'AS Saint-Etienne sur le plan financier.
Ce ne sera pas aisé puisque les Verts demandent au moins 15 millions d'euros pour leur pépite. Pas sûr que les Grecs réunissent cette somme cet été. Seulement quatrièmes du championnat de Grèce, ils ne pourront pas compter sur la manne colossale de la Ligue des champions pour financer le transfert. Ils ne joueront que la Ligue Conférence la saison prochaine. Malgré les envies d'ailleurs de son joueur géorgien, l'ASSE a toutes les cartes en main dans ce dossier. Bloqué dans le Forez l'été dernier malgré de belles offres, Lucas Stassin peut témoigner de la puissance de son club au mercato.
Z. Davitashvili

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 2

2025/2026
Matchs30
Buts14
Passes décisives5
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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On repasse la L1 à 20? A 19? On joue les barrages une semaine avant la reprise, à charge pour les clubs de gérer leurs mercatos ? Ils n'ont pas complétement tort. Cela aurait dû être anticipé

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faut esperer d avoir le nez creux comme cette année, car ça ne pourra pas etre ça tous les ans

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ça voudra dire qu il a reussi. et sinon Sage que vous avez viré comme un malpropre? qui lui suce la teub maintenant? mdr

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tout est politique dans ta vie de merde....... vicitme. ouinouin comme ton gourou. taré. un bon menage pour degager toutes les veroles comme toi et ton groupe de supporter qui vivent sur l OM depuis des decennies

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Les marseillais qui en voulais pas vont retourner leurs veste en disant que c’est le meilleur entraîneur 🤭

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