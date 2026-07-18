ASSE : Les cadres vont subir un coup de balai XXL

Active dans son recrutement, l’AS Saint-Etienne va aussi enregistrer des départs d’ici la fin du mercato estival. Plusieurs cadres ont fait part de leurs envies d’ailleurs et ne seront pas retenus par la direction.

L’AS Saint-Etienne ne s’arrête plus. Mercredi dernier, les Verts ont accueilli leur cinquième recrue avec le milieu hongrois Aron Csongvai. L’ancien joueur de l’AIK Fotboll en Suède s’ajoute à la liste après les signatures de Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Jakob Breum ainsi que Thierno Ballo. Et le défilé n’est pas terminé puisque la direction sportive cherche un latéral gauche et un attaquant de pointe. Loïc Perrin a encore du travail, et pas seulement dans le sens des arrivées. Avec autant de nouveaux éléments dans le groupe, l’AS Saint-Etienne doit aussi enregistrer des départs.

On parle de sorties majeures puisque les attaquants Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili sont toujours concernés. Convoités, le Belge et le meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière ne cachent pas leurs envies d’ailleurs. Et contrairement à l’été dernier, la direction ne devrait pas les retenir. Ce sera peut-être l’occasion pour l’international géorgien de rejoindre l’Olympiakos, attiré par son profil. Il faut également s’attendre aux départs du défenseur central Mickaël Nadé et du milieu Aïmen Moueffek dont les contrats expirent en 2028, sans parler de Pierre Ekwah qui refuse toujours d’évoluer en Ligue 2 avec les Verts depuis son retour de prêt en provenance de Watford.

Cathro n'est pas encore fixé

Toutes ces séparations annoncées devraient permettre à l’AS Saint-Etienne de réduire sa masse salariale. Elles faciliteront aussi le quotidien du nouveau coach Ian Cathro, à la tête d’un effectif composé de 15 nationalités, et forcément impatient de travailler avec son groupe définitif. C’est loin d’être le cas actuellement alors que les Verts entameront leur championnat à Sochaux dans trois semaines. Toujours avec l’ambition assumée de retrouver l’élite.