Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux

Clemlegone : C'est le bras comme tu dis. Regarde la figure pour la définition de la main selon l'IFAB : https://uploads.disquscdn.com/images/e292057fd4b079aa5a338c9988d3e8960e8e58b9d5dbc85b802add9a14a82cfb.jpg