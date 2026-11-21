L’imbroglio concernant le déplacement des 1.000 supporters de l’AS Saint-Etienne à Reims a débouché sur une terrible issue. Les Stéphanois ont finalement été recalés à quelques encablures du stade Auguste-Delaune.

Le choc de la 13e journée de Ligue 2 se dispute ce samedi entre Reims et l’AS Saint-Etienne au stade Auguste-Delaune. L’imbroglio concernant l’autorisation ou non de déplacement des 1.000 supporters stéphanois a beaucoup fait réagir ces dernières heures. Ce dossier a accouché sur une terrible issue, annonce le club stéphanois sur X. Et pour cause, les 1.000 supporters des Verts ayant fait le déplacement ont finalement été recalés à quelques rues du stade Auguste-Delaune. « L'AS Saint-Étienne regrette profondément les circonstances dans lesquelles près de 1 000 de ses supporters ont été empêchés d'assister à la rencontre de ce soir face au Stade de Reims » explique l’AS Saint-Etienne sur X avant de poursuivre.

« À la suite de consignes opérationnelles manifestement contradictoires, et alors que les services de l'État avaient communiqué ce matin sur les modalités de leur accueil à Reims, les supporters stéphanois ont été contraints de faire demi-tour à proximité du stade Auguste-Delaune, après y avoir été accompagnés par les forces de l'ordre dans des conditions habituelles. Ils l'ont fait dans le calme » ajoute le club, puis de conclure.

« Le club demande qu'une clarification intervienne dès lundi avec les autorités compétentes afin d'établir les circonstances de cette décision. Attachée à la sécurité des rencontres comme à la possibilité pour ses supporters d'accompagner leur équipe, l'AS Saint-Étienne souhaite que cet épisode permette de renforcer la coordination et l'anticipation des prochains déplacements » regrette le leader de la Ligue 2, qui est donc privé de ses supporters à l’intérieur du stade Auguste-Delaune pour le choc de la 13e journée qui a démarré à 20 heures.