Le PSG annonce une grave blessure pour Doué
PSG•
parEric Bethsy
Après la victoire du Paris Saint-Germain à Nice (2-3) ce samedi en Ligue 1, Luis Enrique a été interrogé sur la sortie de Désiré Doué. Sans parler de rupture du ligament croisé d’un genou, l’entraîneur parisien confirme que son milieu offensif souffre d’une grave blessure qui l’éloignera des terrains pendant longtemps.
Lire aussi
« Il faut attendre les résultats de demain (dimanche) mais c’est une blessure grave, c’est clair. C’est la vie d’un joueur professionnel, de très haut niveau. On peut voir des actions comme ça presque à toutes les journées. Il faut l’accepter. Je suis sûr qu’il va très bien récupérer et qu’il sera encore plus fort. Je lui ai parlé dans le vestiaire mais il faut attendre les tests pour savoir quelle est sa blessure. Mais c’est une blessure grave », a répondu l’Espagnol sur Ligue 1+.
Fil Info
Derniers commentaires
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ben non l arbitre ne siffle pas en premiere intention, ce n est qu apres intervention de la VAR et visionnage qu il accorde le peno donc non on ne peut dire que c est de l interprétation...
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Ouin Ouin dit le Zinzin … 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice-PSG : Les compos (17h15 sur Ligue1+)
Vala vala 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
A clemlegone même décision prise contre Lyon face à Lille serais-tu du même avis?
Nice renversé, le PSG profite d'un penalty litigieux
Var ou pas, l'arbitrage ne sera JAMAIS complètement neutre ! Ils peuvent intervenir de leur plein gré selon telle ou telle équipe, donc au contraire cela permet d'interpréter comme ils veulent !! 🙄☺️
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15