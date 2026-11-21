Après la victoire du Paris Saint-Germain à Nice (2-3) ce samedi en Ligue 1 , Luis Enrique a été interrogé sur la sortie de Désiré Doué. Sans parler de rupture du ligament croisé d’un genou, l’entraîneur parisien confirme que son milieu offensif souffre d’une grave blessure qui l’éloignera des terrains pendant longtemps.

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« Il faut attendre les résultats de demain (dimanche) mais c’est une blessure grave, c’est clair. C’est la vie d’un joueur professionnel, de très haut niveau. On peut voir des actions comme ça presque à toutes les journées. Il faut l’accepter. Je suis sûr qu’il va très bien récupérer et qu’il sera encore plus fort. Je lui ai parlé dans le vestiaire mais il faut attendre les tests pour savoir quelle est sa blessure. Mais c’est une blessure grave », a répondu l’Espagnol sur Ligue 1+.