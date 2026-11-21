Monaco-Auxerre : Les compos (20h45 sur Ligue1+5)
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L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
Melanchon ?
L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
tu voterais pas melanchon toi, pour avoir honte de rien comme ça ?
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
oh oui pleure encore on aime ca...
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
Ok
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
ouin ouin, t'es sur?? regarde mieux baltringue. Tous les but son verifies par la VAR, va chez l'ophtalmo le simplet..
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15