Le PSG prie pour ne pas avoir perdu Désiré Doué sur une trop longue période après la blessure de l’international français à Nice. En cas de grosse indisponibilité, une recrue en janvier sera indispensable.

Le Paris Saint-Germain n’est décidément pas verni au niveau des blessures depuis le début de la saison. Le club parisien a perdu Ousmane Dembélé pour quelques semaines mais surtout Khvicha Kvaratskhelia jusqu’à la fin de la saison ou presque, le Géorgien ayant été victime d’une rupture des ligaments croisés. Les mauvaises nouvelles continuent de s’abattre sur le club Bleu et Rouge avec ce samedi à Nice la lourde blessure de Désiré Doué. Les images laissent craindre le pire pour l’ancien Rennais, dont le visage voulait tout dire au moment de sa blessure au genou. Ses coéquipiers avaient eux aussi l’air très inquiet, laissant redouter une indisponibilité longue durée.

« sauf nouvelle blessure importante d’un élément majeur, le PSG ne se positionnera sur aucun joueur pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia ». Le nouveau coup dur est donc arrivé avec la blessure de Désiré Doué et on peut désormais penser que Luis Campos et Luis Enrique vont faire le nécessaire pour trouver au minimum un joueur offensif durant le mercato d’hiver. Si cela venait à se confirmer, le mercato parisien devrait alors prendre une nouvelle tournure cet hiver. Une tendance qui se confirme si l’on revient sur les propos d’Olivier Tallaron il y a quelques jours. Le journaliste de Canal+, spécialiste du PSG, affirmait que. Le nouveau coup dur est donc arrivé avec la blessure de Désiré Doué et on peut désormais penser que Luis Campos et Luis Enrique vont faire le nécessaire pour trouver au minimum un joueur offensif durant le mercato d’hiver.

Un constat d’autant plus inévitable que Senny Mayulu reste jeune et irrégulier tandis que Ferran Torres, après des débuts de rêve au PSG, marque sérieusement le pas même s’il a retrouvé le chemin des filets ce samedi à l’Allianz Riviera. Un sacré casse-tête donc en prévision pour les supporters parisiens, qui pourraient profiter de cette pénurie offensive pour lancer ou relancer certains Titis à l’instar par exemple de Quentin Ndjantou. En attendant janvier donc et la possibilité de signer un très gros chèque pour enrôler un attaquant capable de suppléer les absences de Doué et Kvaratskhelia.