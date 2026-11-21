En grande difficulté lors du match face à l’Italie (défaite 3-1) la semaine dernière, le Français Malo Gusto a vécu un épisode désagréable à Chelsea ce samedi. Le latéral droit a pu constater que son entrée en jeu contre Leeds United n’a pas enchanté les supporters des Blues.

Malo Gusto vit décidément une saison compliquée. Après un mercato marqué par des rumeurs de départ à son sujet, le latéral droit de Chelsea dispose d’un temps de jeu limité. Le Français n’est pas un titulaire dans l’esprit du manager Xabi Alonso. Son statut de remplaçant n’a pourtant pas empêché Zinédine Zidane de le convoquer en équipe de France.

L’international tricolore avait l’opportunité de se relancer grâce à une titularisation en Italie la semaine dernière. Mais l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est passé totalement à côté de son match de Ligue des Nations. Son adversaire direct Nicolò Cambiaghi lui a fait vivre un enfer, à tel point que Malo Gusto a sans doute perdu de précieux points aux yeux du sélectionneur des Bleus. Le latéral droit surtout connu pour son apport offensif avait tout intérêt à tourner la page après ce rassemblement raté.

Seulement voilà, le Londonien s’est retrouvé confronté à un nouvel épisode désagréable en Angleterre. Remplaçant au coup d’envoi du match face à Leeds United (défaite 1-4) ce samedi en Premier League, Malo Gusto est entré en jeu à la place de Josh Acheampong à la 73e minute, lorsque son équipe était déjà menée 1-3 à Stamford Bridge. Un changement incompréhensible pour certains supporters de Chelsea qui se sont adressés à Xabi Alonso. « You don’t know what you’re doing (tu ne sais pas ce que tu fais, ndlr) », ont scandé ces fans en direction du coach des Blues. Une réaction peu flatteuse pour Malo Gusto dont le cauchemar est loin d’être terminé.