ASSE : Cette star mondiale ne rêve que de Saint-Etienne

ASSE14 janv. , 9:00
parMehdi Lunay
Grand vainqueur de la cérémonie des Golden Globes dimanche soir, l'acteur Timothée Chalamet veut maintenant décrocher l'Oscar. Cependant, l'avenir de l'AS Saint-Etienne le préoccupe presque plus que sa carrière cinématographique.
Acteur majeur du cinéma hollywoodien ces dernières années, Timothée Chalamet enchaîne les récompenses et les nominations. Rendu célèbre par son rôle principal dans la saga Dune, le franco-américain a été la vedette de la dernière cérémonie des Golden Globes. Organisée dimanche soir, cette répétition des Oscars lui a permis de triompher dans la catégorie de meilleur acteur pour le film Marty Supreme. De quoi le positionner en favori légitime pour les Oscars qui auront lieu dans deux mois.

Chalamet préfère la Ligue 1 à un Oscar

Mettre la main sur la célèbre statuette dorée est un objectif personnel puisqu'il n'y est jamais parvenu en deux nominations. Cependant, Timothée Chalamet troquera volontiers ce prestigieux prix contre de bons résultats pour son équipe de foot préférée l'AS Saint-Etienne. Dans une interview accordée à Paris Match, l'acteur a été très clair. Ce qu'il désire le plus en 2026 c'est de voir les Verts revenir en Ligue 1 à l'issue de la saison.
« Elle (l'année) commence plutôt bien, c’est vrai. J’ai beaucoup de chance. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine », a t-il confié. Même s'il vit aux Etats-Unis, Timothée Chalamet prouve bien qu'il est un supporter acharné de l'ASSE. A voir désormais s'il ne va pas apporter un petit soutien financier à son club de cœur dans les prochaines années pour transformer ses rêves de grandeur sportive en réalité.
