ASSE : Cette star mondiale ne rêve que de Saint-Etienne

un vrai supporter!
Oui mais 9-0
1 milliard
Oui mais il a marqué quand même
biensur qu'il parle de la coupe de france vu que c'est le sujet footix! et hier tu disais que c'est les lyonnais qui te repondent tu prouves encore que tu es un mito!! mec celui qui sert a que dalle c'est toi avec que des com negatif sur lyon donc assume ta haine des lyonnais deja pour commencer
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
💚 Sacré aux Golden Globes à Los Angeles, Timothée Chalamet a une nouvelle fois pas manqué de faire référence à son club de cœur : « L'année commence plutôt bien. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine ! »