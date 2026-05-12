ASSE : Ça chauffe à Saint-Etienne, Gazidis prend la parole

Ogre de Ligue 2 sur le papier, l'AS Saint-Etienne a manqué la montée directe en Ligue 1. Le club forézien doit passer par les barrages, de quoi frustrer les supporters. Le président Ivan Gazidis doit calmer leur colère avant vendredi.

L' AS Saint-Etienne est proche de l'accident industriel. Budget le plus important de Ligue 2, le club stéphanois était le grand favori pour monter en Ligue 1. Cependant, les Verts ont terminé la saison au 3e rang seulement derrière Troyes et le promu Le Mans. Un échec terrible qui met en colère les supporters foréziens. Joueurs, entraîneur et dirigeants sont tous dans le collimateur du public. Reste à voir si la défiance envers eux sera visible dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Ivan Gazidis réclame l'union sacrée

Vendredi soir, l'ASSE défiera le vainqueur de Red Star-Rodez en barrage d'accession. Une victoire offrira une double confrontation contre le 16e de Ligue 1. Par contre, un revers supprimera toute chance de remontée. Le président stéphanois Ivan Gazidis a bien remarqué la frustration des supporters. Il ne veut pas qu'elle vienne gâcher le rendez-vous de vendredi. Le Sud-Africain a écrit une lettre aux abonnés de Geoffroy-Guichard pour leur demander un soutien total pour les barrages.

« Chères abonnées, chers abonnés,

Le 12 mai 1976 restera pour toujours une date à part dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Elle appartient à celles et ceux qui l'ont écrite ou vécue, et à toutes les générations de supporters qui l'ont transmise.

Cette histoire n'est pas faite pour nous enfermer dans le passé ou la nostalgie. Elle est là pour nous rappeler ce que représente ce club, l'exigence qui accompagne ce maillot, et le devoir que nous avons de nous montrer à sa hauteur.

Notre regard et toute notre énergie sont tournés vers la fin de cette saison. Dès vendredi, Geoffroy-Guichard accueillera un rendez-vous important. Chacun, au sein du club, mesure l'importance de ce moment et la responsabilité qui est la nôtre. Dans ces moments-là, l'ASSE a besoin de ce qui a toujours fait sa force : un stade uni, fier, exigeant, et entièrement derrière les Verts.

À vous qui serez très certainement au stade, nous voulons dire une chose simple : vendredi, à nouveau et plus que jamais, les Verts auront besoin de sentir Geoffroy-Guichard derrière eux. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.

Allez les Verts »

Il sera sans doute suivi vendredi soir. Malgré les résultats décevants et certaines contre-performances spectaculaires, l'ASSE a pu compter sur un public nombreux toute la saison. Le record d'affluence est même tombé samedi dernier contre Amiens.