ICONSPORT_364236_0023
Ivan Gazidis

ASSE : Ça chauffe à Saint-Etienne, Gazidis prend la parole

ASSE12 mai , 22:00
parMehdi Lunay
0
Ogre de Ligue 2 sur le papier, l'AS Saint-Etienne a manqué la montée directe en Ligue 1. Le club forézien doit passer par les barrages, de quoi frustrer les supporters. Le président Ivan Gazidis doit calmer leur colère avant vendredi.
L'AS Saint-Etienne est proche de l'accident industriel. Budget le plus important de Ligue 2, le club stéphanois était le grand favori pour monter en Ligue 1. Cependant, les Verts ont terminé la saison au 3e rang seulement derrière Troyes et le promu Le Mans. Un échec terrible qui met en colère les supporters foréziens. Joueurs, entraîneur et dirigeants sont tous dans le collimateur du public. Reste à voir si la défiance envers eux sera visible dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Ivan Gazidis réclame l'union sacrée

Vendredi soir, l'ASSE défiera le vainqueur de Red Star-Rodez en barrage d'accession. Une victoire offrira une double confrontation contre le 16e de Ligue 1. Par contre, un revers supprimera toute chance de remontée. Le président stéphanois Ivan Gazidis a bien remarqué la frustration des supporters. Il ne veut pas qu'elle vienne gâcher le rendez-vous de vendredi. Le Sud-Africain a écrit une lettre aux abonnés de Geoffroy-Guichard pour leur demander un soutien total pour les barrages.
« Chères abonnées, chers abonnés,
Le 12 mai 1976 restera pour toujours une date à part dans l'histoire de l'AS Saint-Étienne. Elle appartient à celles et ceux qui l'ont écrite ou vécue, et à toutes les générations de supporters qui l'ont transmise.
Cette histoire n'est pas faite pour nous enfermer dans le passé ou la nostalgie. Elle est là pour nous rappeler ce que représente ce club, l'exigence qui accompagne ce maillot, et le devoir que nous avons de nous montrer à sa hauteur.
Notre regard et toute notre énergie sont tournés vers la fin de cette saison. Dès vendredi, Geoffroy-Guichard accueillera un rendez-vous important. Chacun, au sein du club, mesure l'importance de ce moment et la responsabilité qui est la nôtre. Dans ces moments-là, l'ASSE a besoin de ce qui a toujours fait sa force : un stade uni, fier, exigeant, et entièrement derrière les Verts.
À vous qui serez très certainement au stade, nous voulons dire une chose simple : vendredi, à nouveau et plus que jamais, les Verts auront besoin de sentir Geoffroy-Guichard derrière eux. Nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Allez les Verts »

Lire aussi

L2 : Clément Grèzes impitoyable avec l’ASSEL2 : Clément Grèzes impitoyable avec l’ASSE
Il sera sans doute suivi vendredi soir. Malgré les résultats décevants et certaines contre-performances spectaculaires, l'ASSE a pu compter sur un public nombreux toute la saison. Le record d'affluence est même tombé samedi dernier contre Amiens.
Articles Recommandés
ICONSPORT_277128_0027
OL

L'OL repart à la chasse en Slovaquie

ICONSPORT_277121_0064
Arabie Saoudite

Arabie saoudite : Un but grotesque fait pleurer Cristiano Ronaldo

ICONSPORT_366225_0036
Liga

Liga : Le Bétis Séville qualifié pour la Ligue des Champions

ICONSPORT_365038_0101
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sans pitié, « le Français aime râler »

Fil Info

12 mai , 23:00
L'OL repart à la chasse en Slovaquie
12 mai , 22:47
Arabie saoudite : Un but grotesque fait pleurer Cristiano Ronaldo
12 mai , 22:39
Liga : Le Bétis Séville qualifié pour la Ligue des Champions
12 mai , 22:30
Kylian Mbappé sans pitié, « le Français aime râler »
12 mai , 22:26
L2 : Rodez écarte le Red Star et rejoint l'ASSE
12 mai , 21:30
INEOS prend une décision radicale à Manchester United
12 mai , 21:25
CdM 2026 : La Suède snobe Nanasi et un joueur du Barça
12 mai , 21:00
L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise
12 mai , 20:30
Nantes commence déjà son mercato version Ligue 2

Derniers commentaires

Govou dévoile comment Fonseca plombe l’OL

Fonseca surcôté, salaire énorme, boulard encore plus gros. Zéro titres dans les grands championnats et zéros qualifs direct en LDC. 6 mois au Milan Ac puis Aurevoir. Un véritable saboteur qui ne remettra jamais sa nullité en question et un éternel looser dans ses compos, sa tactique, ses changements et ses lectures de match. J'ai rien contre lui humainement mais c'est un coach de merde qui ne gagnera jamais rien, ni avec nous ni avec personne. Par pitié ramenez nous Sage

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de Ligue 1

Greewood il a annoncé qu'il voulait rester à Marseille,

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Je préfère meme donné les rennes a Antonetti

L'OM cherche son entraineur en D2 anglaise

Genesio oui l'autre pas dutout qu'il reste la ou il est un monstrueux tocard le Stéphan

Kylian Mbappé sans pitié, « le Français aime râler »

L’espagnol aussi visiblement.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading