ASSE : Blessé, il feinte pour continuer à jouer

L’AS Saint-Etienne s’est défait du piège Dunkerque ce samedi soir à Geoffroy-Guichard (2-1). Les Verts se sont fait une petite frayeur en fin de rencontre au sujet de Gautier Larsonneur. Revenu de blessure, le portier stéphanois est resté au sol après une sortie aérienne. Mais Philippe Montanier a rassuré tout le monde.

L’AS Saint-Etienne poursuit sa mission pour tenter de retrouver l’élite du football français. Le club du Forez enchaîne un neuvième match sans défaite après la victoire samedi soir face à l’USL Dunkerque (2-1). Un succès qui permet aux Verts de revenir à une longueur de Troyes qui jouera ce lundi à Rodez. Philippe Montanier a su redresser la barre du côté du Forez. Le technicien français s’impose par son calme sur le banc du dix fois champion de France. L’ancien entraîneur du TFC est toujours invaincu à la tête de l’AS Saint-Etienne depuis son arrivée en deuxième partie de saison. Malgré tout, l’ ASSE s’est fait une frayeur en fin de rencontre.

Larsonneur se fait mal, Montanier rassure

Revenu de blessure ce week-end pour la 30e journée, Gautier Larsonneur a retrouvé sa place dans les cages de Geoffroy-Guichard. Le portier français est tout de même resté plusieurs secondes au sol à la suite d’une sortie aérienne. Le capitaine des Verts a ressenti une gêne au niveau de la cuisse qui l’a obligé à s’absenter pendant trois rencontres. Mais après la rencontre Philippe Montanier n’a pas paru inquiet. « Gautier Larsonneur ? Il est touché à la cuisse toujours, la répétition des frappes peut le gêner mais ça devrait rentrer dans l’ordre. En fin de match, il a fait un dégagement à la main qui est allé jusqu'au milieu de terrain, comme quoi il y a toujours des astuces, » a expliqué l’ancien gardien de but. Comme quoi, peu importe la situation, la solution est toujours là.