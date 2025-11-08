ICONSPORT_276573_0011

L2 : L'ASSE s'offre le leader troyen !

Ligue 208 nov. , 21:57
parMehdi Lunay
0
14e journée de Ligue 2 :
Stade de l'Aube
Troyes-ASSE 2-3
Buts : Diop (62e), Ripart (86e) pour Troyes ; Boakye (11e), Cardona (32e), Duffus (45e+3) pour l'ASSE
Troyes reste leader de Ligue 2 avec 28 points mais ne possède plus qu'un point d'avance sur le Red Star et deux sur l'AS Saint-Etienne troisième ce soir.

Ligue 2

08 novembre 2025 à 20:00
Troyes
Diop61'Ripart86'
2
3
Match terminé
Saint-Étienne
Boakye11'Cardona32'Duffus45'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Adeline
TroyesTroyes
Carton jaune
90
A. Monfray
TroyesTroyes
But
86
R. Ripart
TroyesTroyes
Remplacement
82
ENTRE
B. Old
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
I. Cardona
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quelle boule de seum tu as!! 😂

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

En même temps tu n'y connais rien en foot, alors tes affirmations... T'as même pas compris qu'il est question de faire un bilan depuis le début de saison, c'est dire si tu es limité...

Greenwood meilleur joueur de Ligue 1, le débat est lancé

Quel rapport? On parle foot, pas fait divers. Ah oui c'est vrai, le foot tu n'y connais rien...^^

L’OM déroule contre Brest, Acherchour s’en prend à De Zerbi

C'est son deuxième match où il est bon. Entre temps contre Auxerre, Angers, Lens, le sporting il a été très moyen...

OM : Aguerd a une pubalgie, c'est la tuile !

En espérant que ça ne soit pas trop long 🤞

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2512813281117
2
Lens
2512813211110
3
Paris Saint Germain
241173121912
4
LOSC Lille
2011623231310
5
O. Lyonnais
201162316124
6
Monaco
201262424213
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Brest
10122461421-7
14
Nantes
10122461118-7
15
Angers SCO
1011245815-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

