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Grenoble-ASSE : Une bagarre crée la zizanie

Ligue 214 mars , 21:43
parCorentin Facy
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D’après les informations du Dauphiné Libéré, une bagarre a éclaté à Grenoble avant le match entre le GF38 et l’AS Saint-Etienne.
Le média rapporte que quatre supporters de l’ASSE, quatre supporters de Grenoble et deux policiers ont été légèrement blessés dans cette bagarre qui a éclaté à 2 heures du match entre les deux équipes. « Les forces de police ont fait usage de grenades lacrymogènes et ont pu rétablir rapidement l'ordre, en quelques minutes » précise la préfecture de l’Isère, ajoutant par ailleurs son « plein soutien » aux policiers blessés. La bagarre a impliqué au total une vingtaine de supporters, mais n’a pas empêché la tenue du match à l’heure prévue, soit 20 heures.
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«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

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🫶😊👍

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Super👍👏

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Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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