4 départs et 5 arrivées, l’ASSE ne rigole plus

ASSE19 déc. , 16:30
Deuxième au classement provisoire de Ligue 2, l’AS Saint-Etienne reste lucide. Le contenu de ses matchs n’incite pas forcément à l’optimisme dans la course à la montée. Inquiets, les dirigeants stéphanois se préparent à chambouler l’effectif cet hiver.
Eirik Horneland pourra passer les fêtes de fin d’année en toute sérénité. Sauf catastrophe à Nice dimanche en Coupe de France, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne devrait pas perdre son poste. Ses dirigeants, mécontents de la première partie de saison, considèrent que le problème ne vient pas du banc. C’est plutôt la qualité du secteur défensif qui inquiète, les Verts ayant concédé 25 buts en 17 journées de championnat. Même si les Stéphanois occupent provisoirement la deuxième place de Ligue 2, ce n’est pas une statistique digne d’un sérieux candidat à la montée.
Cette fébrilité explique pourquoi l’AS Saint-Etienne va mettre l’accent sur sa défense en janvier. D’après L’Equipe, le club de Kilmer Sports Ventures pourrait accueillir quatre à cinq nouveaux joueurs. La direction attend notamment l’arrivée d’un milieu défensif pour compenser l’absence de Pierre Ekwah. Toujours derrière, la source évoque aussi la recherche d’un latéral gauche. Ça devrait donc bouger dans le Forez, y compris dans le sens des départs. Contrairement à l’attaquant belge Lucas Stassin, encore retenu malgré ses envies d’ailleurs, d’autres éléments disposent d’un bon de sortie.

C’est par exemple le cas de Djylian N’Guessan (17 ans) puisque le pur produit stéphanois refuse de prolonger son contrat qui expire en 2027. Chelsea a déjà transmis une offre de 8 millions d’euros, encore en dessous des 12,5 millions d’euros réclamés pour son transfert. Les montants seront nettement moins élevés en ce qui concerne le latéral droit Dennis Appiah et le défenseur central Dylan Batubinsika, non retenus à quelques mois de la fin de leurs contrats respectifs. Enfin, le latéral droit Yvann Maçon, engagé jusqu’en 2027, peut lui aussi partir avec l’accord de ses supérieurs bien décidés à augmenter la compétitivité de l’effectif.
