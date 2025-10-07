ICONSPORT_271688_0010
Lucas Stassin

« Même en Ligue 2 », cette star de l’ASSE se voit au Mondial

ASSE07 oct.
parHadrien Rivayrand
Lucas Stassin a fait le choix de rester à l'AS Saint-Etienne l'été dernier. Le Belge veut réaliser la meilleure saison possible pour disputer la prochaine Coupe du monde 2026 avec la sélection de Belgique. 
L'AS Saint-Etienne est un candidat naturel à la Ligue 1 cette saison. Fort de moyens financiers importants, le club stéphanois a pu garder ses meilleurs joueurs l'été dernier lors du marché des transferts. Lucas Stassin est donc resté dans le Forez avec l'ambition de tout casser en Ligue 2. Son objectif est très clairement de postuler à une place dans le groupe belge pour la Coupe du monde 2026. Mais la concurrence est rude et Rudi Garcia n'est pas encore totalement convaincu par le profil de Lucas Stassin. Le natif de Braine-le-Comte  ne compte pas pour autant se décourager, lui qui vient d'être appelé avec le groupe Espoirs en cette trêve internationale. 

Stassin fixe ses objectifs

Lors d'une interview accordée au média belge RTL, l'attaquant des Verts a en effet indiqué concernant son rêve de sélection pour la Coupe du monde 2026 : « J’ai des ambitions. J’ai des rêves et je sais que l’équipe première en fait partie. Je sais qu’il y a une Coupe du monde cet été et je vais tout faire pour faire une saison performante pour espérer une future sélection pour la Coupe du monde. Ce qu’il faut dans une sélection, ce sont des joueurs qui soient prêts, fit. Si j’arrive à faire une bonne saison, même en Ligue 2 et pas dans un gros championnat, mettre des buts ou être décisif, cela peut se refléter en équipe nationale »
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs8
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A noter que Lucas Stassin ne ferme également pas la porte à un départ cet hiver pour se mettre plus en avant qu'à l'AS Saint-Etienne, qui n'évolue pas dans un championnat majeur cette saison. Reste à savoir quelle sera la position des Stéphanois, pas très chauds à l'idée de se séparer d'un tel joueur en cours de saison. Il faudrait que tout le monde puisse s'y retrouver pour imaginer un départ de Stassin de l'ASSE. Et ce n'est donc pas gagné. 
Loading