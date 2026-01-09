Une pépite à 10 ME, Rennes sort l'artillerie lourde

Habitué à perdre ses joueurs les plus prometteurs, le Stade Rennais veut blinder sa pépite Kader Meïté, qui explose cette saison.

Moribond la saison dernière, Rennes avait pu se sauver grâce à l’efficacité redoutable d’Arnaud Kalimuendo. Le départ de l’avant-centre faisait craindre le pire mais la relève est bien là. Elle est notamment représentée par Kader Meïté. Le grand espoir du centre de formation des « Rouge et Noir » parvient à tirer son épingle du jeu malgré la concurrence de joueurs plus expérimentés comme Embolo et Lepaul. A 18 ans, Meïté marque les esprits avec cette première saison complète en Ligue 1 , puisqu’il compte trois buts et deux passes décisives en 15 apparitions.

Meïté prolongé jusqu'en 2030 ?

Passé sous contrat professionnel l’été dernier, le jeune attaquant est lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2028. Mais selon L’Equipe, pour anticiper l’avenir, le club breton entend bien rajouter deux ans à son contrat, et rehausser bien sûr son salaire au passage. De quoi blinder un joueur prometteur, et dont la valeur est déjà estimée à 10 millions d’euros. Le temps de jeu régulier, sans être toutefois un titulaire, va inciter Meïté à étudier avec attention la possibilité de continuer sa progression à Rennes.

Surtout que, si le Stade Rennais a bien l’ambition de se renforcer au milieu de terrain cet hiver, il a fait savoir qu’il ne comptait pas changer son attaque à trois têtes. Pour disputer la Ligue 1 et la Coupe de France, Habib Beye s’estime suffisamment pourvu dans ce secteur de jeu. Il faudra donc continuer à être performant pour aller chercher le grand objectif rennais de cette deuxième partie de saison : une place en Coupe d’Europe.

Pour cela, Rennes va commencer en douceur avec un déplacement dans l’Oise ce week-end, dans un match de Coupe de France contre Chantilly. Il y aura ensuite l’enchaînement de matchs à domicile, contre Le Havre puis Lorient, pour peut-être aller chercher une place dans le Top5 de la Ligue 1