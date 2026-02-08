ICONSPORT_312883_0160

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible

Ligue 108 févr. , 21:31
parGuillaume Conte
23
Ousmane Dembélé est en feu avec un doublé à la pause du match PSG-OM.
Pour le Classique face à l’OM, Ousmane Dembélé a décidé de retrouver son niveau de Ballon d’Or. Déjà auteur du premier but sur une belle offrande de Nuno Mendes, l’attaquant du PSG n’a eu besoin de personne pour inscrire le deuxième but. Il a mis clairement la misère aux deux défenseurs argentins de l’OM, Leonardo Balerdi et Facundo Medina. Le capitaine olympien a tout d’abord mal apprécié la trajectoire sur un long ballon, lançant l’ancien barcelonais vers le but adverse.
ICONSPORT_312883_0156
Balerdi s’est ensuite fait éliminer par un crochet ravageur de Dembélé, avant que ce dernier ne mette Medina à genoux avec une feinte de frappe. S’en est suivie une finition pied droit sous la barre dans un angle fermé, pour un but qui n’a pas fini de faire le tour du monde. A moins cinq mois de la Coupe du monde, cela frôle le KO pour la France contre l’Argentine à travers ce match PSG-OM qui est sanctionné d’un 2-0 à la pause pour Paris.
23
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
49211614371720
2
Paris Saint Germain
48201532431627
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39201235462224
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

