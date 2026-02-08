L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

21e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : 5-0.

Buts : Dembélé (12e, 37e), Medina csc (64e), Kvaratskhelia (66e), Lee (74e) pour le PSG

Avec un Ousmane Dembélé en feu, le Paris Saint-Germain a sorti le costume des grands soirs pour humilier l’Olympique de Marseille dans le Classique du championnat de France (5-0).

Défait à l’aller au Vélodrome et bousculé lors du Trophée des Champions en janvier dernier, le PSG voulait remettre les pendules à l’heure contre son meilleur ennemi marseillais devant son public du Parc des Princes. Ce qui était chose faite assez rapidement, puisqu’après deux petites alertes sur la défense marseillaise, c’est Ousmane Dembélé qui ouvrait la marque avant le quart d’heure de jeu ! Sur un contre express lancé par Doué, Nuno Mendes débordait sur la gauche avant d’offrir un caviar au Ballon d’Or, qui trompait De Lange d’une reprise du droit (1-0 à la 12e).

Si l’OM répondait avec une occasion de Gouiri, bien stoppée par Safonov (15e), Dembélé tuait tout suspense avant la pause sur un festival dont lui seul a le secret. Profitant d’une intervention manquée de Balerdi au milieu de terrain, l’attaquant français enchaînait deux crochets devant le défenseur argentin et Medina pour ensuite tromper à nouveau De Lange d’un tir puissant sous la barre (2-0 à la 37e).

La messe étant dite à l’issue d’une première période de grande qualité de la part du PSG , l’OM continuait de se faire secouer en deuxième, avec des opportunités de Neves (49e) ou un poteau de Doué (50e). L’entrant Paixao sonnait un peu la révolte (55e), mais le PSG enfonçait le clou en plusieurs temps. En premier lieu, avec un but contre son camp de Medina, qui lobait De Lange de la tête après un centre de Neves (3-0 à la 64e). Puis par l’intermédiaire de Kvaratskhelia, qui trouvait le chemin des filets d’une belle volée croisée du droit au terme d’un service de Dembélé (4-0 à la 66e). Et Lee corsait un peu plus l'addition en se jouant de Medina avant de tromper De Lange d’une frappe tendue du gauche (5-0 à la 74e).

En fin de match, Kvaratskhelia (89e) et Nuno Mendes (90e) trouvaient les poteaux sans réussite, et le tableau d'affichage ne bougeait donc plus jusqu'au coup de sifflet final (5-0).