ICONSPORT_312883_0308

L1 : Le Classique tourne à la correction, le PSG humilie l'OM !

Ligue 108 févr. , 22:38
parAlexis Rose
57
21e journée de Ligue 1 :
Parc des Princes.
Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : 5-0.
Buts : Dembélé (12e, 37e), Medina csc (64e), Kvaratskhelia (66e), Lee (74e) pour le PSG.
Avec un Ousmane Dembélé en feu, le Paris Saint-Germain a sorti le costume des grands soirs pour humilier l’Olympique de Marseille dans le Classique du championnat de France (5-0).
Défait à l’aller au Vélodrome et bousculé lors du Trophée des Champions en janvier dernier, le PSG voulait remettre les pendules à l’heure contre son meilleur ennemi marseillais devant son public du Parc des Princes. Ce qui était chose faite assez rapidement, puisqu’après deux petites alertes sur la défense marseillaise, c’est Ousmane Dembélé qui ouvrait la marque avant le quart d’heure de jeu ! Sur un contre express lancé par Doué, Nuno Mendes débordait sur la gauche avant d’offrir un caviar au Ballon d’Or, qui trompait De Lange d’une reprise du droit (1-0 à la 12e).

Lire aussi

PSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutesPSG-OM : Marseille aura tenu 11 minutes
Si l’OM répondait avec une occasion de Gouiri, bien stoppée par Safonov (15e), Dembélé tuait tout suspense avant la pause sur un festival dont lui seul a le secret. Profitant d’une intervention manquée de Balerdi au milieu de terrain, l’attaquant français enchaînait deux crochets devant le défenseur argentin et Medina pour ensuite tromper à nouveau De Lange d’un tir puissant sous la barre (2-0 à la 37e).

Lire aussi

PSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terriblePSG-OM : Dembélé humilie Balerdi et Medina, c'est terrible
La messe étant dite à l’issue d’une première période de grande qualité de la part du PSG, l’OM continuait de se faire secouer en deuxième, avec des opportunités de Neves (49e) ou un poteau de Doué (50e). L’entrant Paixao sonnait un peu la révolte (55e), mais le PSG enfonçait le clou en plusieurs temps. En premier lieu, avec un but contre son camp de Medina, qui lobait De Lange de la tête après un centre de Neves (3-0 à la 64e). Puis par l’intermédiaire de Kvaratskhelia, qui trouvait le chemin des filets d’une belle volée croisée du droit au terme d’un service de Dembélé (4-0 à la 66e). Et Lee corsait un peu plus l'addition en se jouant de Medina avant de tromper De Lange d’une frappe tendue du gauche (5-0 à la 74e).
En fin de match, Kvaratskhelia (89e) et Nuno Mendes (90e) trouvaient les poteaux sans réussite, et le tableau d'affichage ne bougeait donc plus jusqu'au coup de sifflet final (5-0).
Grâce à cette très belle victoire (5-0), le PSG de Luis Enrique récupère son fauteuil de leader de la Ligue 1 en reprenant deux points d’avance sur Lens, alors que l’OM de Roberto De Zerbi est quatrième, à trois longueurs du podium fermé par l’OL.
57
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

