Habib Beye - Rennes

Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

Rennes08 févr. , 9:00
parClaude Dautel
Balayé samedi à Lens, le Stade Rennais est reparti dans une spirale négative. Pour Habib Beye, ce revers à Bollaert est probablement celui de trop.
L'entraîneur du Stade Rennais avait fait des choix forts pour le déplacement de samedi à Lens, notamment en mettant à l'écart Brice Samba. Mais malgré l'ouverture du score, le club breton n'a finalement pas pesé lourd face aux Sang et Or. Déjà dans la tourmente après des révélations plus ou moins saugrenues sur ses demandes en cas de limogeage, Habib Beye est cette fois réellement sur un siège éjectable. Ce dimanche, Ouest-France confirme que l'actuel entraîneur de Rennes va probablement devoir ranger ses affaires et prendre la porte dans les prochaines heures. Si les dirigeants rennais lui avaient laissé une deuxième chance en octobre dernier, les derniers résultats du Stade Rennais et surtout l'ambiance tendue au sein du vestiaire poussent ces derniers à limoger l'ancien consultant de Canal+.

Beye et Rennes, c'est bientôt fini

Pour Guillaume Lainé, qui suit l'actualité du club breton pour le quotidien régional, les jeux sont faits et Habib Beye va partir. « La quatrième défaite consécutive du Stade Rennais, concédée ce samedi 7 février à Lens (3-1), a empiré la situation déjà très incertaine autour de son entraîneur. Le SRFC devrait trancher dans les prochaines heures ou d’ici lundi 9 février l’avenir d’Habib Beye, dont l’entourage avait discuté avec le club cette semaine des conditions financières potentielles de sortie. La voie apparaît sans issue », précise notre confrère. Et ce dernier de préciser que du côté des dirigeants rennais, il est hors de question de payer les 16 mois qui restent dans le contrat avec Habib Beye.
Pour remplacer ce dernier, Ouest-France n'avance aucun nom. Mais forcément tout le monde pense à Franck Haise, récemment limogé par l'OGC Nice et dont le nom avait déjà circulé dans le passé du côté du Roazhon Park. Les heures qui viennent risquent d'être très chaudes du côté de Rennes, d'autant qu'en fonction des autres résultats de Ligue 1 ce dimanche, le club breton pourrait dégringoler au classement.
Loading