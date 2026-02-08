Rennes : Habib Beye viré, annonce imminente

Balayé samedi à Lens, le Stade Rennais est reparti dans une spirale négative. Pour Habib Beye, ce revers à Bollaert est probablement celui de trop.

Beye et Rennes, c'est bientôt fini

Pour Guillaume Lainé, qui suit l'actualité du club breton pour le quotidien régional, les jeux sont faits et Habib Beye va partir. « La quatrième défaite consécutive du Stade Rennais, concédée ce samedi 7 février à Lens (3-1), a empiré la situation déjà très incertaine autour de son entraîneur. Le SRFC devrait trancher dans les prochaines heures ou d’ici lundi 9 février l’avenir d’Habib Beye, dont l’entourage avait discuté avec le club cette semaine des conditions financières potentielles de sortie. La voie apparaît sans issue », précise notre confrère. Et ce dernier de préciser que du côté des dirigeants rennais, il est hors de question de payer les 16 mois qui restent dans le contrat avec Habib Beye.