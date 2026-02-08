ICONSPORT_312883_0249

PSG-OM : Balerdi et De Zerbi, les deux fossoyeurs de Marseille

Ce dimanche soir, en clôture de la 21e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est complètement fait humilier par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (5-0). La faute à deux hommes : Leonardo Balerdi et Roberto De Zerbi.
Le club phocéen pensait être sorti de la crise grâce à sa victoire 3-0 en huitième de finale de la Coupe de France contre Rennes mardi dernier, mais non ! Déjà au fond du seau il y a une semaine après sa piteuse élimination de la Ligue des Champions à Bruges (0-3) et son mauvais résultat contre le Paris FC (2-2), Marseille a fini de sombrer ce dimanche soir au Parc des Princes. Humilié par le PSG (0-5), l’OM a subi la loi du champion d’Europe en titre.

Lors de cette rencontre, de nombreux joueurs marseillais ont pris l’eau, à l’image de Leonardo Balerdi. Fautif sur la majorité des buts parisiens, en couvrant notamment le hors-jeu sur l'ouverture du score de Dembélé (12e), et en perdant un ballon bête au milieu de terrain avant de se faire humilier par le Ballon d’Or sur le deuxième but (37e), le défenseur central a une nouvelle fois sombré dans un grand match… De quoi s’attirer les foudres des supporters marseillais sur les réseaux sociaux.
Après la déculottée subie sur la pelouse du PSG, il n’y a pas que Balerdi qui en prend pour son grade côté marseillais. Puisque Roberto De Zerbi se fait aussi réprimander pour sa composition de départ. Il faut dire que sa défense à cinq a complètement pris l’eau face à l'armada parisienne. Que ce soit Balerdi donc, Facundo Medina, auteur d’un but contre son camp et à l’agonie sur plusieurs buts parisiens, ou Benjamin Pavard, bien loin de son meilleur niveau depuis son arrivée à Marseille, les joueurs marseillais ont lâché le capitaine du navire du côté de Paris.
De quoi remettre sa place de coach en danger dans les jours à venir, alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia avaient déjà failli appuyer sur la gâchette il y a quelques jours ? Réponse dans les heures à venir, mais le coach italien prend cher sur les réseaux sociaux à l’issue de cette déculottée reçue par son OM à Paris…
Loading