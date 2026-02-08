PSG-OM : Balerdi et De Zerbi, les deux fossoyeurs de Marseille

Le 3è poteau ? 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Le vendre a 20M ce serait vraiment n'importe quoi, vu la vista, la mentalité et son acharnement sur le terrain.
Voici la différence entre une équipe championne d’Europe et une autre qui ne s’est pas qualifiée pour la deuxième phase de la Ligue des Champions. Une démonstration. Il faut dire que les Marseillais ont eu peur ce soir et nous ont laissé jouer, et de manière excellente d’ailleurs, bravo à nos joueurs qui nous ont régalé.
Mon pauvre, tu te rends compte que tu fais exactement ce que tu dis que tu ne fais pas? Tu es stupide à ce point? Rien que pour ça, tu me donnes un peu de joie.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Balerdi est entrain de faire un match qui va rentrer dans les annales des pires matchs de l’histoire
Balerdi doit sortir immédiatement, il a débranché
Le match de Balerdi, on a passé le stade de l'agacement, ça me fait juste de la peine là
Balerdi et Pavard c’est une catastrophe. Jusqu’à quand l’immunité ? Encore une fois Balerdi qui monte et libère l’espace pour la passe dans le dos plein axe de Nuno Mendes
Psychologiquement ça doit être difficile pour Balerdi. C’est pour moi une prouesse de revenir à chaque fois comme si de rien n’était.
Tout le monde a abandonné en deuxième mi-temps. Les plans caméra sur De Zerbi font beaucoup de peine. Tout le monde est perdu. Ça peut faire très mal aux tronches. Je sais pas si ça a conscience de la fin de saison à jouer et du maillot qu’ils ont sur les épaules. Un minimum.
LE ZOOM DU RÉALISATEUR SUR ROBERTO DE ZERBI APRÈS LE 4-0 😭😭😭
L'OM se fait balader. Ça devrait faire déjà 5-0... Que fait De Zerbi ? Le coach tant désiré dans toute l'Europe... #PSGOM
Comment de Zerbi va encore rester au club après une énième humiliation ? Prono : Benatia va dire que si y’a rouge au début c’est pas le même match et De Zerbi va prôner un discours où il va dire que son équipe manque de couilles et que c’est indigne de l’OM