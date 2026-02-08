Serie A : Pierre Kalulu arrache le nul pour la Juve à Rome

24e journée de Serie A :

Allianz Stadium.

Juventus - Lazio : 2-2.

Buts : McKennie (59e), Pierre Kalulu (90e+6) pour la Juve ; Pedro (45e+2), Isaksen (47e) pour la Lazio.

Grâce à un but du défenseur français Pierre Kalulu, la Juve arrache un point à Rome. Turin garde sa quatrième place, à 12 points du leader, l’Inter Milan.