L1 : Nice enfonce un peu plus le Rennes de Beye

9e journée de Ligue 1

Angers - Lorient : 2-0

Rennes - Nice : 1-2

Auxerre - Le Havre : 0-1

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais recevait Nice au Roazhon Park. Les Bretons ont une nouvelle fois vécu une rencontre des plus complexes.

Ce début de saison est des plus difficiles pour le Stade Rennais . Pourtant, les Bretons avaient de grandes espérances. Habib Beye aussi. Mais force est de constater que rien ne va... D'ailleurs, l'avenir de l'entraineur breton à Rennes s'assombrit encore un peu plus. Car contre Nice ce dimanche, le Stade Rennais a encore déçu... Et pas qu'un peu. En première période, les pensionnaires du Roazhon Park ont en effet été dépassés par des Aiglons pourtant eux-aussi en manque de confiance. Sofiane Diop ouvrira le score à la 38e minute d'une magnifique frappe croisée depuis l'extérieur de la surface de Brice Samba. Et quelques minutes plus tard, c'est Jonathan Clauss qui fera le break, lui-aussi d'une frappe croisée après un bon pressing niçois. A la pause, les fans bretons n'ont pas manqué de montrer leur mécontentement en conspuant leurs joueurs.

Au retour des vestiaires, il y a eu du mieux chez les hommes d'Habib Beye. Abdelhamid Aït Boudlal réduira logiquement le score à la 67e. Rennes continuera de pousser très fort. Mais Yehvann Diouf aura sorti le grand jeu, notamment à la 73e sur une tête qui semblait parfaite. En toute fin de rencontre, Rennes a encore tout donné pour aller arracher le match nul. Mohamed Kader Meïté pensait même avoir égalisé mais il sera signalé hors-jeu malgré son enchainement magnifique à la 93e. Au classement, Nice est 8e avec 14 points, Rennes seulement 10e avec 11 points.

Dans les autres matchs du jour, à noter la belle victoire d'Angers (15e, 9 points) sur Lorient (16e, 8 points) 2 buts à 0 grâce à des buts de Peter et Cherif. Enfin, Le Havre (14e, 9 points) est allé faire un très joli coup sur la pelouse d'Auxerre (17e, 7 points) et pourra remercier Abdoulaye Touré, unique buteur à la 47e.