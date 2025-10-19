ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

SRFC : Habib Beye attaque ses joueurs

Rennes19 oct. , 20:20
parAlexis Rose
1
Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais, après le nouveau nul de son équipe contre Auxerre (2-2) : « Je suis frustré pour les joueurs qui ont mis de l’énergie avec la volonté d’être impactant offensivement et on a fait trop d’erreurs pour espérer prendre les trois points. Ça commence à faire beaucoup. On est une belle équipe mais dans ces zones de vérité, il faut être plus dur. Je trouve cela récurrent, je suis déçu et frustré pour les joueurs. On a vu de belles choses même si ce n’est pas suffisant pour prendre les trois points. Il faut être plus fort défensivement, collectivement, pour ne pas offrir à Auxerre ces situations. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs dans l’état d’esprit, dans l’énergie, il faut continuer à valoriser ce que l’on fait bien. On est trop lisse dans les zones de vérité. Dans une surface de réparation, il faut faire mal en défendant, ce sont des situations qui se reproduisent. Nos joueurs doivent être plus durs, plus intenses. On a toujours qu’une défaite, mais les matchs nuls ne font pas avancer. On prend trop de buts, c’est un constat qu’il faut faire, c'est trop pour espérer gagner », a lancé, sur le site de son club, l'entraîneur français, qui semble en grand danger après cette nouvelle contre-performance en L1.

1
