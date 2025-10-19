ICONSPORT_274264_0126

L1 : Rennes déçoit encore, match fou entre Lorient et Brest

Ligue 119 oct. , 19:10
parHadrien Rivayrand
0
8e journée de Ligue 1 
Lorient - Brest : 3-3
Rennes - Auxerre : 2-2
Toulouse - Metz : 4-0
Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais recevait Auxerre pour tenter de relancer une bonne dynamique. Les Bretons ont eu fort à faire contre des Bourguignons accrocheurs. 
Le Stade Rennais possède un effectif de grande qualité mais peine toujours à répondre aux attentes. Ce dimanche au Roazhon Park, les hommes d’Habib Beye voulaient enfin décoller en Ligue 1 et se rapprocher des équipes de tête. Mais encore une fois, les Bretons ont connu un match compliqué face à un adversaire pourtant en manque de confiance. Si le Stade Rennais a bien démarré sa rencontre, dominant et se montrant dangereux, c’est Auxerre qui a climatisé le Roazhon Park via Namaso (8e) suite à une grossière erreur défensive bretonne et un Brice Samba loin de tout reproche également. 
Par la suite, Rennes a poussé pour rapidement égaliser. Breel Embolo trouvera logiquement la faille à la 18e. En seconde période, les Rennais ont continué sur un bon rythme pour finalement prendre l’avantage par l’intermédiaire de Seko Fofana. Mais voilà, la formation d’Habib Beye reste convalescente. En fin de match (72e), Lassine Sinayoko égalisera sur penalty pour valider un précieux match nul à son équipe. Au classement, Rennes est 9e, Auxerre 14e. 
Dans les autres rencontres du jour, Toulouse (7e) a maitrisé son sujet face à un triste FC Metz (18e). Une victoire nette et sans bavure 4 buts à 0. Enfin, 3 buts partout dans un derby breton fou entre le FC Lorient (13e) et Stade Brestois (12e). 
0
Articles Recommandés
le psg favori pour faire signer sandro tonali iconsport 256539 0076 391660
PSG

Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle

la beaujoire sans biere nantes est en crise beaujoire 1 397340
Ligue 1

Nantes - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_272051_0008
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, c'est quoi son problème avec Jude Bellingham ?

ICONSPORT_274278_0034
Premier League

PL : Man United climatise Liverpool à Anfield

Fil Info

20:00
Le PSG envoie 60 ME pour un crack de Newcastle
19:51
Nantes - Lille : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
19:30
Kylian Mbappé, c'est quoi son problème avec Jude Bellingham ?
19:29
PL : Man United climatise Liverpool à Anfield
19:00
OM : Frank McCourt s'attaque à Donald Trump
19:00
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
18:30
Dembélé veut ramener un pote au PSG
18:00
0 minute avec l'ASSE, il fait saliver la Premier League

Derniers commentaires

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Oui, ça pour piétiner tu piétines, rires, tu peux le dire.

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ouvre le bec, je chieeee le sous homme RIRES

OM : De Zerbi interrompt brutalement la fête à Marseille

Ta peur et ta honte sont à MOURIR DE RIRE C est tellement facile de te piétiner le bec RIRES

OM : Les notes historiques de Greenwood, le nouveau JPP !

Non mais c'est lunaire là ! C'est toi qui vient me répondre parce que t'es pas content et c'est moi le problème ? Ça n'aura pas de fin. Tu me semblais pourtant assez cohérent mais le problème est plus profond et c'est un dialogue de sourd. Allez si ça peut te faire plaisir, c'est toi qui a raison. Bonne soirée

Le terrible week-end de l'arbitre de Leverkusen-PSG

Dit il, avec son meilleur club a 1 franc symbolique ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
Monaco
14842217134
7
Toulouse
13841315123
8
LOSC Lille
11732214104
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6713357-2
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading