L1 : Rennes déçoit encore, match fou entre Lorient et Brest

8e journée de Ligue 1

Lorient - Brest : 3-3

Rennes - Auxerre : 2-2

Toulouse - Metz : 4-0

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais recevait Auxerre pour tenter de relancer une bonne dynamique. Les Bretons ont eu fort à faire contre des Bourguignons accrocheurs.

Le Stade Rennais possède un effectif de grande qualité mais peine toujours à répondre aux attentes. Ce dimanche au Roazhon Park, les hommes d’Habib Beye voulaient enfin décoller en Ligue 1 et se rapprocher des équipes de tête. Mais encore une fois, les Bretons ont connu un match compliqué face à un adversaire pourtant en manque de confiance. Si le Stade Rennais a bien démarré sa rencontre, dominant et se montrant dangereux, c’est Auxerre qui a climatisé le Roazhon Park via Namaso (8e) suite à une grossière erreur défensive bretonne et un Brice Samba loin de tout reproche également.

Par la suite, Rennes a poussé pour rapidement égaliser. Breel Embolo trouvera logiquement la faille à la 18e. En seconde période, les Rennais ont continué sur un bon rythme pour finalement prendre l’avantage par l’intermédiaire de Seko Fofana. Mais voilà, la formation d’Habib Beye reste convalescente. En fin de match (72e), Lassine Sinayoko égalisera sur penalty pour valider un précieux match nul à son équipe. Au classement, Rennes est 9e, Auxerre 14e.

Dans les autres rencontres du jour, Toulouse (7e) a maitrisé son sujet face à un triste FC Metz (18e). Une victoire nette et sans bavure 4 buts à 0. Enfin, 3 buts partout dans un derby breton fou entre le FC Lorient (13e) et Stade Brestois (12e).