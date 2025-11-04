SRFC : Beye a surpris tout le monde à Rennes

Le week-end passé en Ligue 1, le Stade Rennais a pris le meilleur sur le RC Strasbourg. Une belle victoire 4 buts à 1 qui redonne pas mal de confiance aux joueurs d'Habib Beye.

Le Stade Rennais a repris des couleurs le week-end passé en étrillant le RC Strasbourg en Ligue 1. Habib Beye a quant à lui rassuré sa direction, qui était pourtant très proche de mettre fin à son aventure en Bretagne. Le Stade Rennais est encore loin d'être tiré d'affaire mais compte bien lancer une belle série. D'autant que certains éléments sont très en forme. C'est le cas d'Esteban Lepaul, auteur d'un triplé face à Strasbourg. L'ancien attaquant d'Angers est confiant pour la suite des opérations.

Beye a trouvé les mots justes

Lors d'un entretien accordé ces dernières heures à RMC, le Breton a notamment eu le temps de revenir sur le discours que Habib Beye avait tenu juste avant la réception de Strasbourg. Un discours qui a tout changé selon lui : « Il a fait une causerie qui était très claire : son avenir ne se joue pas sur ce match. C’était le dernier mot de sa causerie, sur le fait qu’on avait un match à jouer et qu’on allait faire du mieux possible pour apporter un résultat.

Pendant le match, moi je n’y pense pas du tout. Déjà que le niveau de la Ligue 1 est élevé, si en plus je me permets de ne pas trop être concentré parce que je pense à autre chose, je vais me rendre le match un peu plus dur. Bien sûr qu’on était conscients de ça, mais tout le monde a été hyper concentré ».

Rennes Ligue 1 # 10 V N D N N Ligue 1 Matchs 11 V Victoire 3 M Match nul 6 D Défaite 2 Buts Marqués 18 Buts Encaissés 17 Matchs Récents Tout afficher 02 novembre 2025 à 15:00 Ligue 1 Rennes 4 — 1 Match terminé Strasbourg 29 octobre 2025 à 21:05 Ligue 1 Toulouse 2 — 2 Match terminé Rennes Meilleurs Joueurs Tout afficher 9 . E. Lepaul FRA • Âge 25 • Attaquant Matchs 9 Buts 7 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 39 . M. Meïté FRA • Âge 18 • Attaquant Matchs 10 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Vendredi soir, le Stade Rennais aura un autre match difficile sur le papier face au Paris FC dans la capitale. Habib Beye espère bien surfer sur le succès éclatant contre Strasbourg pour remonter un peu plus au classement de Ligue 1. Nul doute également que ses troupes auront à coeur de sécuriser un peu plus son poste pour continuer leur collaboration.