Habib Beye

« Rien ne se passe dans mon dos », Beye tyrannise le vestiaire

Rennes03 oct. , 22:30
parEric Bethsy
Après un début de saison décevant, Habib Beye pourrait bientôt perdre son poste. L’entraîneur du Stade Rennais serait remis en question au sein de son propre vestiaire où certains cadres lui relayent les discussions entre joueurs.
Et si Habib Beye était le premier entraîneur de Ligue 1 à sauter cette saison ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Après le gros mercato réalisé cet été, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, l’entraîneur du Stade Rennais n’a pas les résultats espérés. Les Rouge et Noir déçoivent et c’est le technicien qui se retrouve pointé du doigt en interne. Ce vendredi, l’insider Mohamed Toubache Ter indiquait que les joueurs réunis sans le staff avaient partagé leur incompréhension quant à la tactique mise en place. Et de son côté, Habib Beye se sentirait déjà menacé.
Ce n’est pourtant pas la version donnée par le principal intéressé. En conférence de presse, le Franco-Sénégalais assure qu’il reste parfaitement connecté à son groupe. « Le ressenti des joueurs ? Je l'ai eu, oui, a répondu Habib Beye aux médias. J'ai discuté avec mes cadres, avec mes joueurs. Ils ont aussi discuté entre eux. Ils ont eu une réunion et croyez-moi j'étais au courant de cette réunion qui s'est passée sans le staff, et j'étais au courant que le staff ne serait pas là. J'ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres. »

Ligue 1

05 octobre 2025 à 17:15
Le Havre
17:15
Rennes
« Parce que je vois "le coach ne savait pas"... Je savais tout ce qui allait se passer, croyez-moi. J'ai assez d'affinités avec mes joueurs pour que rien ne se passe dans notre dos, s’est défendu l’ancien coach du Red Star. J'ai eu ma maman et elle m'a dit "si demain t'étais payé au nombre de fois où ton nom est cité, on serait bien mon fils". Je suis très stable par rapport à ça. » Pas sûr que sa trajectoire reste aussi stable si Rennes n'obtient pas de meilleurs résultats dans les prochaines semaines.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

