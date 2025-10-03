« Rien ne se passe dans mon dos », Beye tyrannise le vestiaire

Après un début de saison décevant, Habib Beye pourrait bientôt perdre son poste. L’entraîneur du Stade Rennais serait remis en question au sein de son propre vestiaire où certains cadres lui relayent les discussions entre joueurs.

Et si Habib Beye était le premier entraîneur de Ligue 1 à sauter cette saison ? L’hypothèse n’est pas à exclure. Après le gros mercato réalisé cet été, dans le sens des départs comme dans celui des arrivées, l’entraîneur du Stade Rennais n’a pas les résultats espérés. Les Rouge et Noir déçoivent et c’est le technicien qui se retrouve pointé du doigt en interne. Ce vendredi, l’insider Mohamed Toubache Ter indiquait que les joueurs réunis sans le staff avaient partagé leur incompréhension quant à la tactique mise en place. Et de son côté, Habib Beye se sentirait déjà menacé.

Ce n’est pourtant pas la version donnée par le principal intéressé. En conférence de presse, le Franco-Sénégalais assure qu’il reste parfaitement connecté à son groupe. « Le ressenti des joueurs ? Je l'ai eu, oui, a répondu Habib Beye aux médias. J'ai discuté avec mes cadres, avec mes joueurs. Ils ont aussi discuté entre eux. Ils ont eu une réunion et croyez-moi j'étais au courant de cette réunion qui s'est passée sans le staff, et j'étais au courant que le staff ne serait pas là. J'ai même eu un retour de cette réunion de la part de mes cadres. »

« Parce que je vois "le coach ne savait pas"... Je savais tout ce qui allait se passer, croyez-moi. J'ai assez d'affinités avec mes joueurs pour que rien ne se passe dans notre dos, s’est défendu l’ancien coach du Red Star. J'ai eu ma maman et elle m'a dit "si demain t'étais payé au nombre de fois où ton nom est cité, on serait bien mon fils". Je suis très stable par rapport à ça. » Pas sûr que sa trajectoire reste aussi stable si Rennes n'obtient pas de meilleurs résultats dans les prochaines semaines.