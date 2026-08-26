Barcola à Liverpool : « Ça peut être aujourd'hui, demain, n'importe quand »

Bradley Barcola est plus proche que jamais de la sortie au PSG. Liverpool ne serait plus très loin de boucler l'opération avec le club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain est lancé dans la dernière ligne droite de son mercato . Si des arrivées sont encore possibles, les champions d'Europe sont plus que jamais concentrés sur les départs. En attaque, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola sont concernés. Les deux joueurs veulent relever un nouveau défi et pourraient d'ailleurs rejoindre le même club, à savoir Liverpool. Concernant l'ancien joueur de l'OL, son arrivée pourrait apparemment être officialisée prochainement.

Barcola à Liverpool, on touche au but ?

Selon les dernières informations de Fabrizio Romano sur ce dossier, Liverpool et le PSG sont toujours en négociations pour le transfert du Français. À ce stade, un accord pourrait être conclu à tout moment. Le journaliste italien précise notamment que la tendance est clairement positive au regard des derniers échanges, même si les Reds n'ont pas encore formulé l'offre attendue. Encore un peu de patience donc dans ce dossier XXL du mercato estival. « Les négociations entre Liverpool et le PSG se poursuivent aujourd'hui. Tout peut basculer à tout moment, car il s'agit d'une négociation directe et non d'une simple procédure d'offres officielles. À tout moment, une poignée de main, la visite médicale ou la signature du contrat peuvent intervenir. Ça peut être aujourd'hui, demain, n'importe quand », explique le roi du mercato.

Lire aussi PSG : Guéla Doué dit oui à un transfert à Paris

À tout moment, Barcola pourrait être autorisé à se rendre en Angleterre pour passer sa visite médicale et rejoindre les pensionnaires d'Anfield. Le PSG voudrait près de 150 millions d'euros pour laisser partir le joueur formé à Lyon. C'est dans ce contexte que Luis Enrique doit préparer le déplacement à Lille en Ligue 1 ce vendredi soir. Une rencontre que Barcola ne devrait pas disputer, lui qui n'a pas été convoqué pour les dernières sorties du Paris Saint-Germain. Le dénouement semble proche et toutes les parties sont désormais confiantes quant à la conclusion de l'opération Barcola à Liverpool.

En Angleterre avec les Reds, le double champion d'Europe aurait notamment pour mission de prendre la suite de Mohamed Salah. Et il faudra avoir les épaules pour l'assumer.