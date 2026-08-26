LdC F : Le PSG en ballotage favorable

L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se déplaçait ce mercredi soir à Francfort pour le compte du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les joueuses parisiennes sont revenues d'Allemagne avec un match nul (1-1) qui les place en bonne position pour se qualifier. Le match retour aura lieu mercredi prochain au Campus PSG.