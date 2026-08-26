LdC F : Le PSG en ballotage favorable

LdC F : Le PSG en ballotage favorable

PSG26 août , 20:55
parClaude Dautel
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L'équipe féminine du Paris Saint-Germain se déplaçait ce mercredi soir à Francfort pour le compte du match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les joueuses parisiennes sont revenues d'Allemagne avec un match nul (1-1) qui les place en bonne position pour se qualifier. Le match retour aura lieu mercredi prochain au Campus PSG.
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Derniers commentaires

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

ouai enfin, ça reste un match de foot avec son lot d'incertitudes et surtout faut qu'on reste dans le match quoi qu'il arrive (comme à l'aller où un certain défenseur n'aurait jamais du finir le match)

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Le footeux Lucide ou pas !! A 2 h de dire sa phrase fétiche ou pas 🤞

OL - Fenerbahçe : Les compos (21h sur Canal+)

Vous êtes confiant ou bien au vue de la composition

OM : Un buteur algérien ciblé, Lorenzi fait le forcing

Quand tu vois que le mec a mis plus de 600M dans un club de foot et qu'il est persona non grata à l'heure actuelle, ça fait mal quand même.

OM : McCourt signe son divorce avec Marseille pour 30 ME

Non justement. Un des rares à émerger dans un marasme complet....

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