Rennes : Habib Beye bientôt viré ?

À en croire Loïc Tanzi, après le nul concédé par le Stade Rennais face à l'AJA, le climat s'est singulièrement tendu au sein du club breton. Certains dirigeants estiment qu'Habib Beye n'est plus l'homme de la situation et son départ ne serait pas une colossale surprise.

L'Equipe du Soir, Loïc Tanzi a révélé que l'ancien consultant de Canal+ ne faisait plus l'unanimité au sein même de la direction du Stade Rennais et que certains voulaient désormais la tête de Beye. Rennes n'a pas réussi à faire mieux que match nul dimanche après-midi contre Auxerre , une performance saluée par les sifflets des supporters présents au Roazhon Park. Alors que depuis quelques jours, la tension était montée autour d'Habib Beye, qui a démenti être en froid avec quelques-uns de ses cadres, ce résultat (2-2) face au club bourguignon pourrait déclencher la tempête en Bretagne. En effet, dans, Loïc Tanzi a révélé que l'ancien consultant de Canal+ ne faisait plus l'unanimité au sein même de la direction du Stade Rennais et que certains voulaient désormais la tête de Beye.

« Tout le monde n’est pas aligné, mais il y a des gens au club qui aimeraient qu’Habib Beye s’en aille. C’est une vérité. Et ces gens vont essayer de pousser dans les prochains jours. Ce n’est pas uniquement chez les joueurs, mais au sein de la direction, il y en a qui veulent qu’il parte », a révélé le journaliste du quotidien sportif. Alors que le Stade Rennais recevra l'OGC Nice dimanche prochain, les prochaines heures pourraient être tendues du côté du club où certains dirigeants n'ont pas du tout aimé le spectacle proposé par une équipe qui a donné lieu à de très gros investissements lors des derniers marchés des transferts.