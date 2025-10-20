ICONSPORT_272994_0187
Habib Beye

Rennes : Habib Beye bientôt viré ?

Rennes20 oct. , 7:20
parClaude Dautel
0
À en croire Loïc Tanzi, après le nul concédé par le Stade Rennais face à l'AJA, le climat s'est singulièrement tendu au sein du club breton. Certains dirigeants estiment qu'Habib Beye n'est plus l'homme de la situation et son départ ne serait pas une colossale surprise.
Rennes n'a pas réussi à faire mieux que match nul dimanche après-midi contre Auxerre, une performance saluée par les sifflets des supporters présents au Roazhon Park. Alors que depuis quelques jours, la tension était montée autour d'Habib Beye, qui a démenti être en froid avec quelques-uns de ses cadres, ce résultat (2-2) face au club bourguignon pourrait déclencher la tempête en Bretagne. En effet, dans L'Equipe du Soir, Loïc Tanzi a révélé que l'ancien consultant de Canal+ ne faisait plus l'unanimité au sein même de la direction du Stade Rennais et que certains voulaient désormais la tête de Beye.
« Tout le monde n’est pas aligné, mais il y a des gens au club qui aimeraient qu’Habib Beye s’en aille. C’est une vérité. Et ces gens vont essayer de pousser dans les prochains jours. Ce n’est pas uniquement chez les joueurs, mais au sein de la direction, il y en a qui veulent qu’il parte », a révélé le journaliste du quotidien sportif. Alors que le Stade Rennais recevra l'OGC Nice dimanche prochain, les prochaines heures pourraient être tendues du côté du club où certains dirigeants n'ont pas du tout aimé le spectacle proposé par une équipe qui a donné lieu à de très gros investissements lors des derniers marchés des transferts.
0
Derniers commentaires

L'OL a trouvé son sauveur

Je te mets juste face a tes contradictions... Les 2 derniers matchs que tu perds , tu dis toi meme que Nice et Toulouse ne merite pas, par contre quand toi tu gagnes de cette maniere contre Losc , LENS oU les sardines, tu ne le dis plus dans ce sens la.. MAUVAISE FOI QUAND TU NOUS TIENS!!

L'OL a trouvé son sauveur

ca arrive c'est cyclique sauf quand tu as un ultra riche a la tete de ton club et encore ca peut aussi arriver.. Y a eu le covid l'affaire mediapro puis textor trop de depense mauvaise gestion etc c'est comme ca faut faire avec .. On a quand meme une demi de ldc en 2020 et un 1/4 de c3 en 2025 c'est pas l'extase mais ca pourrait etre pire. La on est loin en terme de budget et d'effectif faut faire avec

L'OL a trouvé son sauveur

Pourquoi pas merité? alors toulouse et nice merite leur victoire en faisant du bus avec contre rapide et quand c'est lyon c'est pas merité? Sans compter le scandale rennes .. avec un vrai arbitrage On a autant de point que le premier ...

L'OL a trouvé son sauveur

Et les vaches maigres, ca fait plus de 6/7 ans maintenant que ca a commencé, t'as un train de retard quoi... Quand on voit que vous ne vous qualifiez plus pour la champion league depuis 6 saisons maintenant

L'OL a trouvé son sauveur

ET le contenu de ceux que tu gagnes mais que tu méritais pas, t'en parles pas hein? Contre Lens, Losc ou les sardines par exemple hein...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

