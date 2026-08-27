Encore cinq transferts au Stade Rennais, l’OL et l'OM concernés

Le mercato est loin d'être terminé à Rennes, et de nombreux mouvements sont attendus dans les derniers jours, surtout dans le sens des départs.

Le Stade Rennais, qui n’a pas chômé cet été pour donner à Franck Haise les moyens de ses ambitions, est loin d’en avoir terminé avec le mercato. Encore six mouvements sont possibles dans cette dernière ligne droite du mercato, avec des départs déjà bien avancés, et aussi le terrain préparé pour des arrivées quand la compensation est possible.

Selon Ouest-France, Djaoui Cissé se rapproche chaque jour de Strasbourg, alors que le Crystal Palace de Pierre Sage fait aussi le forcing pour le faire signer. Le milieu de terrain, qui espérait bien rester au début de l’été, s’est fait une raison et a vidé son casier, en attendant de connaitre son point de chute. Stuttgart est également dans la partie, tandis que l’OL s’est retiré suite à son élimination face au Fenerbahçe.

Lilian Brassier, sur le départ, a de grandes chances de signer à Francfort, qui peine toutefois à finaliser son offre de 10 millions d’euros. Suivi par l’OM, Alidu Seidu a aussi des courtisans en Allemagne. De son côté, Ludovic Blas n’est pas certain de rester, même si son départ ne prend pas forcément forme.

Des joueurs sur le départ donc, et au moins une arrivée en préparation. Martin Terrier est espéré, mais le salaire du joueur de Leverkusen pose un vrai problème aux finances rennaises. Plusieurs autres joueurs sont ciblés, mais leur recrutement ne sera activé qu’en cas de départ supplémentaire, notamment dans le domaine offensif.

Après son match nul inaugural contre le PSG, Rennes entend bien confirmer ses ambitions de figurer dans le Top5 de Ligue 1 avec une dernière ligne droite musclée dans ce mercato.