ICONSPORT_372587_0590

Encore cinq transferts au Stade Rennais, l’OL et l'OM concernés

Rennes27 août , 18:30
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le mercato est loin d'être terminé à Rennes, et de nombreux mouvements sont attendus dans les derniers jours, surtout dans le sens des départs.
Le Stade Rennais, qui n’a pas chômé cet été pour donner à Franck Haise les moyens de ses ambitions, est loin d’en avoir terminé avec le mercato. Encore six mouvements sont possibles dans cette dernière ligne droite du mercato, avec des départs déjà bien avancés, et aussi le terrain préparé pour des arrivées quand la compensation est possible.
Selon Ouest-France, Djaoui Cissé se rapproche chaque jour de Strasbourg, alors que le Crystal Palace de Pierre Sage fait aussi le forcing pour le faire signer. Le milieu de terrain, qui espérait bien rester au début de l’été, s’est fait une raison et a vidé son casier, en attendant de connaitre son point de chute. Stuttgart est également dans la partie, tandis que l’OL s’est retiré suite à son élimination face au Fenerbahçe.
Lilian Brassier, sur le départ, a de grandes chances de signer à Francfort, qui peine toutefois à finaliser son offre de 10 millions d’euros. Suivi par l’OM, Alidu Seidu a aussi des courtisans en Allemagne. De son côté, Ludovic Blas n’est pas certain de rester, même si son départ ne prend pas forcément forme.
Des joueurs sur le départ donc, et au moins une arrivée en préparation. Martin Terrier est espéré, mais le salaire du joueur de Leverkusen pose un vrai problème aux finances rennaises. Plusieurs autres joueurs sont ciblés, mais leur recrutement ne sera activé qu’en cas de départ supplémentaire, notamment dans le domaine offensif.
Après son match nul inaugural contre le PSG, Rennes entend bien confirmer ses ambitions de figurer dans le Top5 de Ligue 1 avec une dernière ligne droite musclée dans ce mercato.
Articles Recommandés
ICONSPORT_372586_0172
Mercato

Arsenal offre 100 ME et Gabriel Jesus pour Alvarez

ICONSPORT_372484_0736
Lens

LdC : Le programme du RC Lens

ICONSPORT_372584_0019
LOSC

LdC : Le programme du LOSC

ICONSPORT_372771_0004
Ligue des Champions

LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens

Fil Info

27 août , 19:30
Arsenal offre 100 ME et Gabriel Jesus pour Alvarez
27 août , 19:17
LdC : Le programme du RC Lens
27 août , 19:12
LdC : Le programme du LOSC
27 août , 19:07
LdC : Le tirage au sort du PSG, du LOSC et de Lens
27 août , 18:50
LdC : Le programme du PSG dévoilé
27 août , 18:00
L’OM vise le numéro 3 d’Arsenal
27 août , 17:45
L3 : Programme TV et résultats de la 4e journée
27 août , 17:44
ECL : Monaco - Gornik Zabrze : les compos (18h45 sur Ligue 1+)
27 août , 17:23
Officiel : Nadé quitte l'ASSE pour les Emirats

Derniers commentaires

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Encore un gros tirage et des déplacements particulièrement difficiles

LdC : Le programme du PSG dévoilé

Apres je suis un peu déçu pour lyon pas c1 ....mais faut avouer toi et dijaya vous cherchez le bâton pour vous faire battre ....des vrais connards

LdC : Le programme du RC Lens

Peu importe, aucun club français peut rivaliser en LDC hormis le PSG. Vaut mieux aller au bout en Europa ligue

LdC : Le programme du LOSC

De toute façon peu importe le tirage, aucun club français, hormis le PSG, a les moyens de bien figurer en LDC. Vaut mieux aller au bout en ligue europa

Catastrophe pour l'OL, adieu la Ligue des champions

Sauf que j'ai jamais mit le foot à ce point ds ma vie, c'est quoi tt ces émoticônes sérieux ? 😂 En plus pourquoi tu dit "vous", hier j'étais pas sur le terrain, et tu ne l'es pas non plus le week end quand Paris gagne, rien de plus qu'un mec devant sa tv, comme moi Faut pas vivre par procuration comme ça mon petit, tu comprendras quand tu seras grand

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
2Lens logo
Lens
31100523
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
31100202
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Brest logo
Brest
11010220
7Le Mans logo
Le Mans
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
16Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading