Rennes : Un joueur expédié en Ligue 2 par Habib Beye

Jeune talent du Stade Rennais, Mahamadou Nagida doit se contenter d'un statut de remplaçant pour le moment. Une situation frustrante pour l'international camerounais qui ne peut pas progresser à 100%. Rennes va donc devoir lui trouver un point de chute en janvier.

Le Stade Rennais retrouve des couleurs en Ligue 1 en ce moment et il le doit en partie à ses jeunes talents. Les Bretons misent notamment sur Djaoui Cissé (21 ans) au milieu, sur Kader Meïté (18 ans) en attaque ou encore sur Abdelhamid Aït Boudlal (19 ans) en défense. Ces joueurs bénéficient d'une confiance quasi totale d'Habib Beye. Mahamadou Nagida aimerait en dire autant. Lancé en Ligue 1 dès 2023, l'arrière gauche camerounais peine désormais à avoir sa chance en compétition officielle. Il n'a disputé que 5 bouts de matchs cette saison pour 83 minutes de temps de jeu cumulé.

Rennes veut prêter Nagida en Ligue 2

Un bilan décevant pour celui qui était titulaire lors du barrage pour le Mondial 2026 Cameroun-RD Congo jeudi soir. Comment changer cette situation pour Nagida ? Un transfert ? Difficile puisque le jeune homme de 20 ans vient de prolonger son contrat à Rennes jusqu'en 2029. Reste un prêt sans option d'achat. Une option intéressante qui est privilégiée par le Stade Rennais selon les informations d'Africa Foot.

Si Nagida est très suivi à l'étranger depuis plusieurs mois, Rennes veut que son latéral gauche demeure en France lors des 6 prochains mois. Ainsi, le club breton sonde le marché en Ligue 2 pour dénicher une équipe capable de faire passer un cap à Mahamadou Nagida. Une stratégie qui avait payé la saison dernière avec Jérémy Jacquet, cédé pendant la phase aller à Clermont avant de faire un retour tonitruant en Bretagne dès le mois de février. Le défenseur central français est désormais l'une des cibles prioritaires des grands clubs européens au mercato