ICONSPORT_272230_0338

Rennes : Un joueur expédié en Ligue 2 par Habib Beye

Rennes15 nov. , 22:00
parMehdi Lunay
0
Jeune talent du Stade Rennais, Mahamadou Nagida doit se contenter d'un statut de remplaçant pour le moment. Une situation frustrante pour l'international camerounais qui ne peut pas progresser à 100%. Rennes va donc devoir lui trouver un point de chute en janvier.
Le Stade Rennais retrouve des couleurs en Ligue 1 en ce moment et il le doit en partie à ses jeunes talents. Les Bretons misent notamment sur Djaoui Cissé (21 ans) au milieu, sur Kader Meïté (18 ans) en attaque ou encore sur Abdelhamid Aït Boudlal (19 ans) en défense. Ces joueurs bénéficient d'une confiance quasi totale d'Habib Beye. Mahamadou Nagida aimerait en dire autant. Lancé en Ligue 1 dès 2023, l'arrière gauche camerounais peine désormais à avoir sa chance en compétition officielle. Il n'a disputé que 5 bouts de matchs cette saison pour 83 minutes de temps de jeu cumulé.

Rennes veut prêter Nagida en Ligue 2

Un bilan décevant pour celui qui était titulaire lors du barrage pour le Mondial 2026 Cameroun-RD Congo jeudi soir. Comment changer cette situation pour Nagida ? Un transfert ? Difficile puisque le jeune homme de 20 ans vient de prolonger son contrat à Rennes jusqu'en 2029. Reste un prêt sans option d'achat. Une option intéressante qui est privilégiée par le Stade Rennais selon les informations d'Africa Foot.
Si Nagida est très suivi à l'étranger depuis plusieurs mois, Rennes veut que son latéral gauche demeure en France lors des 6 prochains mois. Ainsi, le club breton sonde le marché en Ligue 2 pour dénicher une équipe capable de faire passer un cap à Mahamadou Nagida. Une stratégie qui avait payé la saison dernière avec Jérémy Jacquet, cédé pendant la phase aller à Clermont avant de faire un retour tonitruant en Bretagne dès le mois de février. Le défenseur central français est désormais l'une des cibles prioritaires des grands clubs européens au mercato.
M. Nagida

M. Nagida

CameroonCameroun Âge 20 Défenseur

Ligue 1

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Ments doucement 🤥🤫

PSG : Bouaddi fait monter les enchères

C'est noté. Je fais suivre ta demande à Campos.

OM : Sacha Boey attendu au mercato d'hiver

"L'OM est là". Comme toujours pour faire les poubelles des bancs européens.

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

Mais c'est ce qu'ils disent avec le peu de vocabulaire qu'ils ont. De toute façon, ils sont dans une paranoïa extreme, même Longoria revendique le "seuls contre tous". Même le canard du coin leur veut du mal. Ce club est incriticable

OM : Benatia égratigné par La Provence, bagarre générale

6 défaites depuis le début de saison, 9 la saison dernière, obligés de s'exiler pour finir la seule L1. Un recrutement a l'emporte piece, Rabiot qui se casse pour un "coup de poing dans la bouche, d'une violence inouïe, digne d'un pub anglais" (Benatia). Pavard qui s'excuse pour une perf à côté... Tout va bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

