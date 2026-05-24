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Diego Moreira

Rennes tente le gros coup Diego Moreira

Rennes24 mai , 11:30
parMehdi Lunay
1
Homme fort de Strasbourg depuis deux ans, Diego Moreira risque de s'en aller cet été. Le piston belge est courtisé au mercato, y compris par le Stade Rennais. Mais, le rêve des Bretons est très compromis.
Le Racing Club de Strasbourg est redevenu une équipe crainte en Ligue 1 depuis deux saisons. L'effectif alsacien est très séduisant avec des talents comme Valentin Barco, Martial Godo ou encore Diego Moreira. Le Belge incarne mieux que personne la montée en puissance du RCSA. En échec à l'OL lors de son prêt en 2023, Moreira a été un cadre des Alsaciens sur les deux derniers exercices. Utilisé comme latéral, parfois ailier, il est une référence au poste de piston en France. De quoi lui ouvrir les portes de la sélection belge avec une convocation méritée pour le Mondial 2026.

Diego Moreira à Rennes, le pari déjà perdu

Un nouveau statut qui lui ouvre aussi des portes au mercato. Comme bon nombre de joueurs strasbourgeois, Moreira est sur les tablettes des cadors européens cet été. C'est notamment le cas du Borussia Dortmund en Allemagne et bien évidemment de Chelsea, le club partenaire du Racing chez BlueCo. Plus étonnant, le Stade Rennais vise aussi le joueur belge selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter. Mais, les Bretons auront bien du mal à conclure le transfert face à la concurrence de Dortmund et avec les exigences financières de Strasbourg.
« Rennes a tenté Diego Moreira. Ce dernier est très courtisé notamment par Dortmund qui a sa préférence. Le joueur aurait un accord avec le club allemand. Strasbourg désire 38 + 5 (millions d’euros) !! », écrit-il sur X. Une somme colossale pour le récent sixième de Ligue 1. Si ce pari semble osé sur le papier, cela démontre que Rennes entend être ambitieux au mercato pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine. Cette nouvelle équipe rennaise devra miser sur un autre latéral que Diego Moreira.
D. da Silva Moreira

D. da Silva Moreira

PortugalPortugal Âge 21 Milieu

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa Conference League

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives2
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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OM : Christophe Galtier est à Marseille, sa signature est imminente

Si ça peut éviter ensuite aux mastre comme toi d'être carté quelque part .. cest pas plus mal

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Oh tu sais... un contrat... ça peut se faire reconduire. ^^

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Et risquer des retards de salaires

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Non il est plus sous contrat,

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Au fait Foot01 !... l'OL n'est pas en difficulté financière au point de vendre ses meilleurs joueurs. ^^ En effet... l'OL vient de passer devant la DNCG sans aucun problème. Par contre... il a bien été dit à la DNCG... que l'OL ne serait pas passé si c'était John Textor qui avait présenté ce même dossier. Ben ouais... cela s'appelle "l'effet Nasser" ! Mdr

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