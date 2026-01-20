ICONSPORT_275996_0111

Rennes tente le gros coup avec une ancienne star du PSG

Rennes20 janv. , 11:40
parCorentin Facy
0
A la recherche d’un milieu de terrain au profil technique et créatif lors de ce mois de janvier, le Stade Rennais a contacté Giovanni Lo Celso, l’ancien milieu de terrain du PSG qui évolue à présent au Betis Séville.
Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais a bien remonté son retard après une entame de championnat catastrophique. L’équipe d’Habib Beye montre un visage bien plus séduisant ces dernières semaines, même si le match nul concédé à domicile contre Le Havre dimanche fait un peu tâche. Les Bretons souhaitent tout de même viser le top 4 pour se qualifier en Ligue des Champions, un objectif qui sera difficile à atteindre mais pas impossible, surtout avec quelques renforts lors de ce mercato hivernal.
Le staff breton a rapidement identifié un gros manque au sein de l’effectif en faisant du recrutement d’un milieu offensif au profil technique une priorité. FootMercato nous apprend qu’un joueur passé par la Ligue 1 a suscité un vif intérêt de la part des dirigeants du Stade Rennais. Effectivement, le pensionnaire du Roazhon Park a tenté le gros coup en contactant Giovanni Lo Celso, ancien joueur du Paris Saint-Germain qui évolue désormais au Betis Séville.
Le média explique que Rennes était bouillant à l’idée de récupérer l’international argentin, dont le profil convenait idéalement à ce que recherche Habib Beye. En revanche, les discussions entre le board rennais et les agents du joueur se sont avérées « peu fructueuses » et le dossier a rapidement été mis de côté. Rennes s’est par conséquent tourné vers la piste Sebastian Szymanski, bien moins difficile à boucler puisque l’international polonais était sur le départ de Fenerbahçe.

Lo Celso dit non, Rennes fonce sur Szymanski

A moins d’un gros revirement de situation, c’est bien Szymanski qui va s’engager en faveur du Stade Rennais dans les jours qui viennent. Les supporters du club Rouge et Noir auraient sans doute préféré la venue de Giovanni Lo Celso, un élément réputé en Europe et qui connaît la Ligue 1. L’état-major du Stade Rennais a bien tenté le coup mais a essuyé un échec et s’est donc consolé avec Sebastian Szymanski, pour qui un accord a été trouvé avec Fenerbahçe aux alentours de 10 millions d’euros bonus compris.

