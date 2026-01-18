ICONSPORT_281216_0397

Beye fait du chantage à Rennes en plein mercato

Rennes18 janv. , 22:00
parCorentin Facy
0
Cible principale de Chelsea en ce mois de janvier, Jérémy Jacquet n’est pas certain de finir la saison à Rennes. Habib Beye a néanmoins la ferme intention de conserver son défenseur de 20 ans.
Très performant en Ligue 1 depuis son retour au Stade Rennais il y a tout juste un an, Jérémy Jacquet fait rêver les plus grands clubs européens. En ce mois de janvier, c’est Chelsea qui est concrètement passé à l’action pour tenter d’enrôler l’international espoirs français de 20 ans. Les Blues ont même déjà ficelé un accord verbal avec Jérémy Jacquet, preuve de la détermination du club londonien à l’idée de faire signer le taulier défensif du Stade Rennais. Le club breton n’entend pas brader sa pépite et réclame plus de 60 millions d’euros.

Le coup de gueule de Beye sur le cas Jacquet

Une somme trop élevée aux yeux de Chelsea… pour le moment. De son côté, l’entraîneur rennais Habib Beye est très fermé à l’idée de voir partir son joueur en cours de saison. Après le match nul frustrant concédé face au Havre ce dimanche, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille a été très clair avec sa direction, affirmant que le Stade Rennais verrait automatiquement ses objectifs à la baisse en cas de départ de Jérémy Jacquet.
« Aujourd’hui, Jérémy est un joueur très important pour nos objectifs, et si on venait à le laisser partir, j’estime qu’il faudrait revoir nos objectifs à la baisse. (…) Mais pour moi, c’est un non-sujet aujourd’hui » a expliqué Habib Beye, qui estime qu’il n’aura plus l’effectif suffisant pour viser une qualification en Ligue des Champions si son talentueux défenseur central venait à faire ses valises pour rejoindre Chelsea. Une manière aussi de se couvrir et de se protéger en cas d’échec en fin de saison alors que l’état-major breton a fixé à Habib Beye l’objectif de terminer dans le top 4 en Ligue 1 pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine au Roazhon Park.

Derniers commentaires

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Paris c'est pas un grand club c'est juste une grande équipe, pas la même chose, pour être un grand club il avoir gagné plusieurs LDC, pas juste une fois, gagner juste une LDC tout le monde sait le faire, même l étoiles rouges de Belgrade

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

C'est déjà mieux que le niveau de la L1, c'est déjà ca , honnêtement la L1 est pas très élevé si on enlève paris, paris c'est juste l arbre qui cache la forêt si on regarde bien

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Hakikmi joue dans le club Champion d’Europe et Champion intercontinental, rien que ça… 🤩🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

C’est dire le niveau de la can… 😆🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

CAN 2025 : Le Sénégal s'offre une finale complètement folle face au Maroc

Mané a joué dans les plus grand club européen, hakimi non

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

