Beye fait du chantage à Rennes en plein mercato

Cible principale de Chelsea en ce mois de janvier, Jérémy Jacquet n’est pas certain de finir la saison à Rennes. Habib Beye a néanmoins la ferme intention de conserver son défenseur de 20 ans.

Très performant en Ligue 1 depuis son retour au Stade Rennais il y a tout juste un an, Jérémy Jacquet fait rêver les plus grands clubs européens. En ce mois de janvier, c’est Chelsea qui est concrètement passé à l’action pour tenter d’enrôler l’international espoirs français de 20 ans. Les Blues ont même déjà ficelé un accord verbal avec Jérémy Jacquet, preuve de la détermination du club londonien à l’idée de faire signer le taulier défensif du Stade Rennais. Le club breton n’entend pas brader sa pépite et réclame plus de 60 millions d’euros.

Le coup de gueule de Beye sur le cas Jacquet

Une somme trop élevée aux yeux de Chelsea… pour le moment. De son côté, l’entraîneur rennais Habib Beye est très fermé à l’idée de voir partir son joueur en cours de saison. Après le match nul frustrant concédé face au Havre ce dimanche, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille a été très clair avec sa direction, affirmant que le Stade Rennais verrait automatiquement ses objectifs à la baisse en cas de départ de Jérémy Jacquet.